Літо - пора відпочинку: де на Волині можна покупатись

Літо - пора відпочинку: де на Волині можна покупатись
На Волині є 19 місць, де купатися безпечно. Вони обладнані рятувальними постами, повідомили у головному управлінні державної служби надзвичайних ситуацій області.

Про це пише misto.media.

Де покупатись на Волині:

Луцьк:

на березі річки Стир поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки;

на Теремнівських ставках.

Луцький район:

у м. Берестечко на березі річки Стир.
Володимирський район:
пляж на березі міського озера у м. Нововолинськ, (мікрорайон Шахтарський).
Камінь-Каширський район:
пляж «Сонячний» у смт Любешів на березі річки Стохід;
база відпочинку комунального підприємства «Нововолинськтеплоенерго» на березі озера Добре.
Ковельський район:
санаторій «Лісова пісня» в с. Гаївка на озері Пісочне;
пляж ГО «Гряда» на озері Світязь;
зона відпочинку ПрАТ «Волиньтурист» в урочищі «Гушово» на озері Світязь;
табір «Гарт» Волинського національного університету ім. Лесі Українки на озері Світязь;
пляж біля метеостанції та бази відпочинку «Нестер Хаус» в с. Світязь;
урочище Тополина на озері Світязь (с. Світязь, вул. Жовтнева, 61);
рекреаційний пункт «Незабудка» в с. Світязь;
міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного (75 м від мосту на вул. Незалежності та 150 м від мосту на вул. Сагайдачного);
озеро Турійське (селище Турійськ);
озеро Велимче, пляж у с. Соловичі Турійської селищної громади;
озеро Велимче (с. Соловичі Турійської селищної громади), на території, яка належить районному товариству мисливців і рибалок «ТУР»;
озеро Велимче, база відпочинку «Аміла» у с. Соловичі Турійської селищної громади;
озеро Сомин на території Луківської громади.
Рятувальники закликають громадян не купатись у стихійних водоймах, а лише там, де створені рятувальні пости. Там чергують мінімум двоє матросів-рятувальників, навчених надавати допомогу. Інакше, за надзвичайної ситуації, доведеться довго чекати на екстрені служби, а в цьому випадку дорога кожна хвилина.

За інформацією ДСНС, цього року в області зафіксовано 17 випадків загибелі людей у водоймах, 3 з них – з початку літа, і всі вони стались на необладнаних місцях для купання.

Рятувальники додають, що безпечні умови для купання (санітарні, безпекові) — відповідальність органів місцевого самоврядування, орендарів чи власників водойм.

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Теги: місця для купання, Волинь
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