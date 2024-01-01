Літо - пора відпочинку: де на Волині можна покупатись





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Де покупатись на Волині:



Луцьк:



на березі річки Стир поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки;



на Теремнівських ставках.



Луцький район:



у м. Берестечко на березі річки Стир.

Володимирський район:

пляж на березі міського озера у м. Нововолинськ, (мікрорайон Шахтарський).

Камінь-Каширський район:

пляж «Сонячний» у смт Любешів на березі річки Стохід;

база відпочинку комунального підприємства «Нововолинськтеплоенерго» на березі озера Добре.

Ковельський район:

санаторій «Лісова пісня» в с. Гаївка на озері Пісочне;

пляж ГО «Гряда» на озері Світязь;

зона відпочинку ПрАТ «Волиньтурист» в урочищі «Гушово» на озері Світязь;

табір «Гарт» Волинського національного університету ім. Лесі Українки на озері Світязь;

пляж біля метеостанції та бази відпочинку «Нестер Хаус» в с. Світязь;

урочище Тополина на озері Світязь (с. Світязь, вул. Жовтнева, 61);

рекреаційний пункт «Незабудка» в с. Світязь;

міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного (75 м від мосту на вул. Незалежності та 150 м від мосту на вул. Сагайдачного);

озеро Турійське (селище Турійськ);

озеро Велимче, пляж у с. Соловичі Турійської селищної громади;

озеро Велимче (с. Соловичі Турійської селищної громади), на території, яка належить районному товариству мисливців і рибалок «ТУР»;

озеро Велимче, база відпочинку «Аміла» у с. Соловичі Турійської селищної громади;

озеро Сомин на території Луківської громади.

Рятувальники закликають громадян не купатись у стихійних водоймах, а лише там, де створені рятувальні пости. Там чергують мінімум двоє матросів-рятувальників, навчених надавати допомогу. Інакше, за надзвичайної ситуації, доведеться довго чекати на екстрені служби, а в цьому випадку дорога кожна хвилина.



За інформацією ДСНС, цього року в області зафіксовано 17 випадків загибелі людей у водоймах, 3 з них – з початку літа, і всі вони стались на необладнаних місцях для купання.



Рятувальники додають, що безпечні умови для купання (санітарні, безпекові) — відповідальність органів місцевого самоврядування, орендарів чи власників водойм.

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