Скільки коштує приготувати український борщ з молодих овочів у Луцьку: огляд цін на ринках
19 червень, 23:47
Український борщ показує купівельну спроможність пересічного українця. Тож журналісти ВСН вирушили на закупи на луцькі ринки «Завокзальний» та «Пасаж» і проаналізували, скільки ж доведеться витрати, щоб приготувати цю смачну та вітамінну страву з овочів нового врожаю.
Про це пише ВСН.
Рецепт вказаний із розрахунку на чотири літри:
1 кг моркви коштує – 40 грн. Візьмемо 200 грам. Виходить 8 грн.
Буряк по 50-40 грн за кіло. 200 грам. – 8 грн.
Капуста – 13-12 грн за кіло. Беремо – 500 грам за 12. Виходить – 6 грн.
Картопля по 30-35 грн за кіло. Візьмемо 300 грам – 9 грн.
Цибуля 75-100 грн за кіло, 150 грам – 8 грн.
Баночка томатної пасти від 45 до 70 грн, беремо за 45.
Свинина (ребра) від 80 грн до 150 грн, беремо у середньому сегменті за 120 грн (500 грам) – 60 грн.
Також нам потрібна пачка сметани за 35 грн (15 % жирності).
Часник. За кіло треба віддати 110 грн. Візьмемо 100 грам – 11 грн.
Кріп – 10 грн за пучечок.
У калькуляцію не врахована олію і спеції, адже їх потрібна незначна кількість і такі продукти є в кожному домі.
Отож, аби зварити борщ за цим рецептом необхідно витратити 192 грн.
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Про це пише ВСН.
Рецепт вказаний із розрахунку на чотири літри:
1 кг моркви коштує – 40 грн. Візьмемо 200 грам. Виходить 8 грн.
Буряк по 50-40 грн за кіло. 200 грам. – 8 грн.
Капуста – 13-12 грн за кіло. Беремо – 500 грам за 12. Виходить – 6 грн.
Картопля по 30-35 грн за кіло. Візьмемо 300 грам – 9 грн.
Цибуля 75-100 грн за кіло, 150 грам – 8 грн.
Баночка томатної пасти від 45 до 70 грн, беремо за 45.
Свинина (ребра) від 80 грн до 150 грн, беремо у середньому сегменті за 120 грн (500 грам) – 60 грн.
Також нам потрібна пачка сметани за 35 грн (15 % жирності).
Часник. За кіло треба віддати 110 грн. Візьмемо 100 грам – 11 грн.
Кріп – 10 грн за пучечок.
У калькуляцію не врахована олію і спеції, адже їх потрібна незначна кількість і такі продукти є в кожному домі.
Отож, аби зварити борщ за цим рецептом необхідно витратити 192 грн.
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