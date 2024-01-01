Скільки коштує приготувати український борщ з молодих овочів у Луцьку: огляд цін на ринках

Скільки коштує приготувати український борщ з молодих овочів у Луцьку: огляд цін на ринках
Український борщ показує купівельну спроможність пересічного українця. Тож журналісти ВСН вирушили на закупи на луцькі ринки «Завокзальний» та «Пасаж» і проаналізували, скільки ж доведеться витрати, щоб приготувати цю смачну та вітамінну страву з овочів нового врожаю.

Про це пише ВСН.

Рецепт вказаний із розрахунку на чотири літри:

1 кг моркви коштує – 40 грн. Візьмемо 200 грам. Виходить 8 грн.

Буряк по 50-40 грн за кіло. 200 грам. – 8 грн.

Капуста – 13-12 грн за кіло. Беремо – 500 грам за 12. Виходить – 6 грн.

Картопля по 30-35 грн за кіло. Візьмемо 300 грам – 9 грн.

Цибуля 75-100 грн за кіло, 150 грам – 8 грн.

Баночка томатної пасти від 45 до 70 грн, беремо за 45.

Свинина (ребра) від 80 грн до 150 грн, беремо у середньому сегменті за 120 грн (500 грам) – 60 грн.

Також нам потрібна пачка сметани за 35 грн (15 % жирності).

Часник. За кіло треба віддати 110 грн. Візьмемо 100 грам – 11 грн.

Кріп – 10 грн за пучечок.

У калькуляцію не врахована олію і спеції, адже їх потрібна незначна кількість і такі продукти є в кожному домі.

Отож, аби зварити борщ за цим рецептом необхідно витратити 192 грн.

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Теги: борщовий набір, Луцьк
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