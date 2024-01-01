Чи дійсно в Україні вивели на ремонт 5 атомних енергоблоків: з'явилося пояснення

Чи дійсно в Україні вивели на ремонт 5 атомних енергоблоків: з'явилося пояснення
Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Україні одночасно виведуть у ремонт 5 з 9 атомних енергоблоків, що нібито призведе до дефіциту електроенергії в країні. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає ТСН.

Так, ЦСК звернувся до "Енергоатому" за роз'ясненнями щодо ситуації з ремонтом атомних енергоблоків. У компанії підтвердили, що планові ремонти енергоблоків на АЕС є критично необхідною процедурою для забезпечення стабільної та безперебійної роботи станцій протягом наступного осінньо-зимового сезону.

Проте, ремонтна кампанія відбувається відповідно до графіків, які складаються "Укренерго" і затверджуються Міністерством енергетики України. Ці графіки враховують поточну ситуацію в енергосистемі та розраховані таким чином, щоб не допустити дефіциту електроенергії.

За інформацією "Енергоатому", наразі виводити в ремонт одночасно можна не більше трьох енергоблоків. Такий підхід дозволить в осінньо-зимовий період запустити в роботу всі 9 енергоблоків на українських АЕС, забезпечивши стабільне енергопостачання в країні.

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Теги: відключення світла, Енергоатом
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