Чи дійсно в Україні вивели на ремонт 5 атомних енергоблоків: з'явилося пояснення
Сьогодні, 01:30
Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Україні одночасно виведуть у ремонт 5 з 9 атомних енергоблоків, що нібито призведе до дефіциту електроенергії в країні. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає ТСН.
Так, ЦСК звернувся до "Енергоатому" за роз'ясненнями щодо ситуації з ремонтом атомних енергоблоків. У компанії підтвердили, що планові ремонти енергоблоків на АЕС є критично необхідною процедурою для забезпечення стабільної та безперебійної роботи станцій протягом наступного осінньо-зимового сезону.
Проте, ремонтна кампанія відбувається відповідно до графіків, які складаються "Укренерго" і затверджуються Міністерством енергетики України. Ці графіки враховують поточну ситуацію в енергосистемі та розраховані таким чином, щоб не допустити дефіциту електроенергії.
За інформацією "Енергоатому", наразі виводити в ремонт одночасно можна не більше трьох енергоблоків. Такий підхід дозволить в осінньо-зимовий період запустити в роботу всі 9 енергоблоків на українських АЕС, забезпечивши стабільне енергопостачання в країні.
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Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає ТСН.
Так, ЦСК звернувся до "Енергоатому" за роз'ясненнями щодо ситуації з ремонтом атомних енергоблоків. У компанії підтвердили, що планові ремонти енергоблоків на АЕС є критично необхідною процедурою для забезпечення стабільної та безперебійної роботи станцій протягом наступного осінньо-зимового сезону.
Проте, ремонтна кампанія відбувається відповідно до графіків, які складаються "Укренерго" і затверджуються Міністерством енергетики України. Ці графіки враховують поточну ситуацію в енергосистемі та розраховані таким чином, щоб не допустити дефіциту електроенергії.
За інформацією "Енергоатому", наразі виводити в ремонт одночасно можна не більше трьох енергоблоків. Такий підхід дозволить в осінньо-зимовий період запустити в роботу всі 9 енергоблоків на українських АЕС, забезпечивши стабільне енергопостачання в країні.
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