Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 20-22 червня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 20-22 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-22 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

В четвер, 20 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає низькій сонячній активності, яка вже в п'ятницю, 21 червня, збільшиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – помірного геомагнітного хвилювання, яке зберігатиметься до суботи, 22 червня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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