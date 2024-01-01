Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 20-22 червня
Сьогодні, 03:06
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-22 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В четвер, 20 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає низькій сонячній активності, яка вже в п'ятницю, 21 червня, збільшиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – помірного геомагнітного хвилювання, яке зберігатиметься до суботи, 22 червня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В четвер, 20 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає низькій сонячній активності, яка вже в п'ятницю, 21 червня, збільшиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – помірного геомагнітного хвилювання, яке зберігатиметься до суботи, 22 червня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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