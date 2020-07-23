На луцьких ринках – сезон малини: які ціни

На луцьких ринках – сезон малини: які ціни
На Волині у розпалі сезон малини. На ринках у Луцьку її велике різноманіття: від літньої до осінньої. Є невеличкого розміру, схожа на лісову, а є і дуже крупні ягоди. Везуть її із різних куточків Луцького району.

Журналісти ВСН пройшлися Завокзальним ринком і ринком «Пасаж», аби дізнатися ціни на малину в обласному центрі Волині. За півлітри малини продавці на цих ринках просять від 20 до 30 гривень.

За літрову банку доведеться віддати від 35 до 50 гривень.

Продавчині розповідають, така вартість була в цей період і торік.

Продавчиня Тетяна із Сирників припрошує скуштувати її малину, каже: вона літня і дуже ароматна.

«Літня малина має ліпший і запах, і смак. Осіння також по-своєму смачна, але вже не така солодка. Вона більше годиться для заморозки, а ця – на компоти, на вареннячко», - розповіла пані Тетяна.

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Теги: сезон малини, ринки, луцьк, ціни
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