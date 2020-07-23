На луцьких ринках – сезон малини: які ціни





Журналісти



За літрову банку доведеться віддати від 35 до 50 гривень.



Продавчині розповідають, така вартість була в цей період і торік.



Продавчиня Тетяна із Сирників припрошує скуштувати її малину, каже: вона літня і дуже ароматна.



«Літня малина має ліпший і запах, і смак. Осіння також по-своєму смачна, але вже не така солодка. Вона більше годиться для заморозки, а ця – на компоти, на вареннячко», - розповіла пані Тетяна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у розпалі сезон малини. На ринках у Луцьку її велике різноманіття: від літньої до осінньої. Є невеличкого розміру, схожа на лісову, а є і дуже крупні ягоди. Везуть її із різних куточків Луцького району.Журналісти ВСН пройшлися Завокзальним ринком і ринком «Пасаж», аби дізнатися ціни на малину в обласному центрі Волині. За півлітри малини продавці на цих ринках просять від 20 до 30 гривень.За літрову банку доведеться віддати від 35 до 50 гривень.Продавчині розповідають, така вартість була в цей період і торік.Продавчиняіз Сирників припрошує скуштувати її малину, каже: вона літня і дуже ароматна.«Літня малина має ліпший і запах, і смак. Осіння також по-своєму смачна, але вже не така солодка. Вона більше годиться для заморозки, а ця – на компоти, на вареннячко», - розповіла пані Тетяна.

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