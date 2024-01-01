Вночі українські захисники неба збили 5 ракет та 27 «шахедів»





Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.



Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина.



Окупанти вночі запускали:



4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);



3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – РФ);



2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);



27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).



В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:



4 крилаті ракети Х-101/Х-555;



1 керовану авіаційну ракету Х-59;



27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».



Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.



Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Захисники неба збили 5 ракет та 27 "шахедів".Про це повідомив командувач Повітряних сил УкраїниВорог атакував об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина.4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – РФ);2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).4 крилаті ракети Х-101/Х-555;1 керовану авіаційну ракету Х-59;27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

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