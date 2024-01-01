Вночі українські захисники неба збили 5 ракет та 27 «шахедів»

Вночі українські захисники неба збили 5 ракет та 27 «шахедів»
У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Захисники неба збили 5 ракет та 27 "шахедів".

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина.

Окупанти вночі запускали:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

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Теги: Україна, росія, війна
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