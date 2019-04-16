Двоє випускників з Луцька — переможці всесвітньої олімпіади геніїв у США
Сьогодні, 08:20
Випускники Луцького ліцею №9 16-річний Юліан Головчук і 17-річний Дмитро Назарук – переможці Всесвітньої олімпіади геніїв у США у напрямку "Робототехніка".
Фінал конкурсу проєктів екологічного спрямування відбувся 10-14 червня у Рочестерському технологічному інституті штату Нью-Йорк. До змагань долучилися школярі із 67 країн світу, розповіла Суспільному заступниця директора МАН України Тетяна Пещеріна.
Юліан і Дмитро кажуть: захопилися вивченням робототехніки торік. Спочатку сконструювали невеликого робота і взяли участь в обласному конкурсі, а згодом поїхали виборювати перемогу на Всеукраїнському етапі. Додають: не очікували, що потраплять на Всесвітню олімпіаду в Америку.
"Проходили змагання у хокейній арені, більш ніж на 5 тисяч осіб. У робототехніці було більш ніж 40 команд і дві з них з України були. Змагання відбувалося так, що на полі змагаються дві команди, у нас була своя частина, у суперників інша", — каже Юліан.
Зі слів Дмитра, за виконання роботами поставлених завдань учасникам нараховувались бали: "Наша мета була така, аби робот міг діставати предмети з різних місць, бути компактним і маневровим. І ми сконструювали робота з ЛЕГО, який за допомогою клешні і висувної стріли далеко діставати велику кількість об’єктів".
Науковий керівник хлопців — вчитель інформатики Луцького ліцею №9 Андрій Роговський. Він розповів, що робота, якого зробили хлопці, ще не патентували, його планують удосконалити.
Серед учасників Всесвітньої олімпіади геніїв був ще один лучанин — 15-річний школяр Волинського наукового ліцею Олександр Стеблевець. Школяр взяв участь у турнірі у категорії "Програмування".
"У нас було 2,5 години, аби розв’язати якомога більше задач. Програма приймає якісь дані і віддає їх. Той хто розв’язав їх більше, той отримує більший рейтинг", — говорить Олександр. З його слів, він не переміг, але здобув новий досвід.
Юліан Головчук і Дмитро Назарук за перемогу у Всесвітній олімпіаді геніїв нагороджені медалями та отримали знижку у розмірі 25 тисяч доларів на навчання у Рочестерському технологічному інституті. Рік навчання у виші, з їх слів, вартує 75 тисяч доларів. Хлопці кажуть – вступатимуть у виші в Україні.
Довідково: Серед учасників Всесвітньої олімпіади геніїв — 51 учень і учениця Малої академії наук України. Під час змагання підлітки презентували власні проєкти у таких категоріях, як "Креативне письмо", "Мистецтво", "Бізнес", "Короткометражний фільм", "Музика", "Наука", "Програмування" та "Робототехніка". Українська делегація привезла 46 нагород – 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних і гранпрі.
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Фінал конкурсу проєктів екологічного спрямування відбувся 10-14 червня у Рочестерському технологічному інституті штату Нью-Йорк. До змагань долучилися школярі із 67 країн світу, розповіла Суспільному заступниця директора МАН України Тетяна Пещеріна.
Юліан і Дмитро кажуть: захопилися вивченням робототехніки торік. Спочатку сконструювали невеликого робота і взяли участь в обласному конкурсі, а згодом поїхали виборювати перемогу на Всеукраїнському етапі. Додають: не очікували, що потраплять на Всесвітню олімпіаду в Америку.
"Проходили змагання у хокейній арені, більш ніж на 5 тисяч осіб. У робототехніці було більш ніж 40 команд і дві з них з України були. Змагання відбувалося так, що на полі змагаються дві команди, у нас була своя частина, у суперників інша", — каже Юліан.
Зі слів Дмитра, за виконання роботами поставлених завдань учасникам нараховувались бали: "Наша мета була така, аби робот міг діставати предмети з різних місць, бути компактним і маневровим. І ми сконструювали робота з ЛЕГО, який за допомогою клешні і висувної стріли далеко діставати велику кількість об’єктів".
Науковий керівник хлопців — вчитель інформатики Луцького ліцею №9 Андрій Роговський. Він розповів, що робота, якого зробили хлопці, ще не патентували, його планують удосконалити.
Серед учасників Всесвітньої олімпіади геніїв був ще один лучанин — 15-річний школяр Волинського наукового ліцею Олександр Стеблевець. Школяр взяв участь у турнірі у категорії "Програмування".
"У нас було 2,5 години, аби розв’язати якомога більше задач. Програма приймає якісь дані і віддає їх. Той хто розв’язав їх більше, той отримує більший рейтинг", — говорить Олександр. З його слів, він не переміг, але здобув новий досвід.
Юліан Головчук і Дмитро Назарук за перемогу у Всесвітній олімпіаді геніїв нагороджені медалями та отримали знижку у розмірі 25 тисяч доларів на навчання у Рочестерському технологічному інституті. Рік навчання у виші, з їх слів, вартує 75 тисяч доларів. Хлопці кажуть – вступатимуть у виші в Україні.
Довідково: Серед учасників Всесвітньої олімпіади геніїв — 51 учень і учениця Малої академії наук України. Під час змагання підлітки презентували власні проєкти у таких категоріях, як "Креативне письмо", "Мистецтво", "Бізнес", "Короткометражний фільм", "Музика", "Наука", "Програмування" та "Робототехніка". Українська делегація привезла 46 нагород – 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних і гранпрі.
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