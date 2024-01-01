У Луцьку сьогодні попрощаються із Героєм Ігорем Приступою

В обласному центрі Волині у четвер, 20 червня, о 08.45 відбудеться прощання з Героєм Ігорем Приступою.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.Сержант Приступа Ігор Миколайович загинув 15 червня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Скучне Донецької області.Лучанин Ігор Приступа (29.12.1978 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.Сьогодні, 20 червня, о 08.45 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування воїна. Поховають — у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.