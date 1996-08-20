На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Олександр Видрич

Олександра Видрича (20.08.1996-18.06.2024).



Про це написала голова Велимченської громади Анастасія Павлович.



"Непоправної втрати зазнала сім’я військовослужбовця, наша Велимченська громада та вся Україна. Видрич Олександр був Людиною з великої літери, люблячим чоловіком, турботливим сином, чудовим братом, надійним другом та мудрим командиром щодо підлеглих. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в памʼяті побратимів", - йдеться у повідомленні.



У Олександра Видрича залишилася дружина Ольга, батьки Алла Вікторівна та Сергій Васильович, сестра Валентина.



Тіло Олександра Видрича доставлять додому найближчими днями.

Про день та порядок чину похорону повідомлять згодом.

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