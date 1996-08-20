На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Олександр Видрич

На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Олександр Видрич
У Велимченській громаді сьогодні отримали сумну звістку про загибель військовослужбовця Національної гвардії України, старшого лейтенанта Олександра Видрича (20.08.1996-18.06.2024).

Про це написала голова Велимченської громади Анастасія Павлович.

"Непоправної втрати зазнала сім’я військовослужбовця, наша Велимченська громада та вся Україна. Видрич Олександр був Людиною з великої літери, люблячим чоловіком, турботливим сином, чудовим братом, надійним другом та мудрим командиром щодо підлеглих. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в памʼяті побратимів", - йдеться у повідомленні.

У Олександра Видрича залишилася дружина Ольга, батьки Алла Вікторівна та Сергій Васильович, сестра Валентина.

Тіло Олександра Видрича доставлять додому найближчими днями.
Про день та порядок чину похорону повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує приготувати український борщ з молодих овочів у Луцьку: огляд цін на ринках
Сьогодні, 23:47
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Олександр Видрич
Сьогодні, 23:09
Літо - пора відпочинку: де на Волині можна покупатись
Сьогодні, 22:44
У Луцьку двом жінкам-військовим, які пройшли полон, виділили квартири
Сьогодні, 22:14
З настанням канікул у дитячій лікарні в Луцьку зросла кількість пацієнтів
Сьогодні, 21:46
Схожі новини
На Волинь востаннє повернеться Герой Микола Лукʼянюк На Волинь востаннє повернеться Герой Микола Лукʼянюк
17 червень, 22:14
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Микола Лукʼянюк На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Микола Лукʼянюк
16 червень, 21:42
На війні загинув відомий волонтер, Герой з Луцька Ігор Приступа На війні загинув відомий волонтер, Герой з Луцька Ігор Приступа
16 червень, 20:35
На війні з російськими окупантами загинув волинський депутат На війні з російськими окупантами загинув волинський депутат
15 червень, 18:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки коштує приготувати український борщ з молодих овочів у Луцьку: огляд цін на ринках
Сьогодні, 23:47
 0
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Олександр Видрич
Сьогодні, 23:09
 0
Літо - пора відпочинку: де на Волині можна покупатись
Сьогодні, 22:44
 0
У Луцьку двом жінкам-військовим, які пройшли полон, виділили квартири
Сьогодні, 22:14
 0
З настанням канікул у дитячій лікарні в Луцьку зросла кількість пацієнтів
Сьогодні, 21:46
 0
Медіа
відео
1/8