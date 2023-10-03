У Луцьку двом жінкам-військовим, які пройшли полон, виділили квартири

У Луцьку двом жінкам-військовим, які пройшли полон, виділили квартири
У Луцьку двом жінкам-військовим Аллі Сенченко і Людмилі Кравчук, які пройшли полон, виконавчий комітет Луцькради виділив квартири.

Про це стало відомо у середу, 19 червня, під час засідання виконавчого комітету луцької міської ради, передає ВСН.

У коментарі ВСН начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Геннадій Козюта розповів, що житло це знаходиться у новобудові по вулиці Зоряній (колишня вулиця Арцеулова).

За його словами, спочатку ці квартири будуть знаходитися у комунальній власності. За попередніми даними, їхній статус можна буде згодом змінити.

Як повідомили у Луцькій міській раді, Йдеться про квартири площею 41,3 кв. м та 40,8 кв. м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: квартири, виконком, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку двом жінкам-військовим, які пройшли полон, виділили квартири
Сьогодні, 22:14
З настанням канікул у дитячій лікарні в Луцьку зросла кількість пацієнтів
Сьогодні, 21:46
Як 20 червня відключатимуть світло на Волині за графіками: подробиці
Сьогодні, 21:03
Любешівський голова Олег Кух заощадив у 2023 році півтора мільйона гривень
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави Хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави
03 жовтень, 2023, 07:57
У 2022 році всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири - президент У 2022 році всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири - президент
07 грудень, 2021, 04:24
Авіатори з Волині отримали ключі від новеньких квартир Авіатори з Волині отримали ключі від новеньких квартир
11 березень, 2021, 18:15
Волинські військові отримали квартири в луцьких новобудовах Волинські військові отримали квартири в луцьких новобудовах
03 березень, 2021, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку двом жінкам-військовим, які пройшли полон, виділили квартири
Сьогодні, 22:14
 0
З настанням канікул у дитячій лікарні в Луцьку зросла кількість пацієнтів
Сьогодні, 21:46
 0
Як 20 червня відключатимуть світло на Волині за графіками: подробиці
Сьогодні, 21:03
 0
Любешівський голова Олег Кух заощадив у 2023 році півтора мільйона гривень
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8