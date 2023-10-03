У Луцьку двом жінкам-військовим, які пройшли полон, виділили квартири
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У Луцьку двом жінкам-військовим Аллі Сенченко і Людмилі Кравчук, які пройшли полон, виконавчий комітет Луцькради виділив квартири.
Про це стало відомо у середу, 19 червня, під час засідання виконавчого комітету луцької міської ради, передає ВСН.
У коментарі ВСН начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Геннадій Козюта розповів, що житло це знаходиться у новобудові по вулиці Зоряній (колишня вулиця Арцеулова).
За його словами, спочатку ці квартири будуть знаходитися у комунальній власності. За попередніми даними, їхній статус можна буде згодом змінити.
Як повідомили у Луцькій міській раді, Йдеться про квартири площею 41,3 кв. м та 40,8 кв. м.
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Про це стало відомо у середу, 19 червня, під час засідання виконавчого комітету луцької міської ради, передає ВСН.
У коментарі ВСН начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Геннадій Козюта розповів, що житло це знаходиться у новобудові по вулиці Зоряній (колишня вулиця Арцеулова).
За його словами, спочатку ці квартири будуть знаходитися у комунальній власності. За попередніми даними, їхній статус можна буде згодом змінити.
Як повідомили у Луцькій міській раді, Йдеться про квартири площею 41,3 кв. м та 40,8 кв. м.
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