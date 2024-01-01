Як 20 червня відключатимуть світло на Волині за графіками: подробиці

Як 20 червня відключатимуть світло на Волині за графіками: подробиці
В Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, знову діятимуть протягом усього дня.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що причини для таких обмежень - високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Світло для об'єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.

Подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги на завтра, 20 червня, можна на сайті "Волиньобленерго" за посиланням.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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