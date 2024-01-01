Під Луцьком – аварія із постраждалими
Сьогодні, 18:04
Неподалік села Шепель у Луцькому районі сьогодні, 19 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.
Про це пише інформагентство Волинські Новини.
Зі слів свідків, на трасі поблизу села Шепель зіткнулися легковик та автобус. Допомогу надавали чотирьом постраждалим.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада швидкої виїжджала на місце аварії. Медики обслуговували чотирьох пацієнтів.
Двох постраждалих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. 10-річну дитину – у Волинську обласну дитячу лікарню. Ще один постраждалий відмовився від госпіталізації.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На місці події працювали правоохоронці.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження. Поліцейські оформляли адмінпротокол.
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Про це пише інформагентство Волинські Новини.
Зі слів свідків, на трасі поблизу села Шепель зіткнулися легковик та автобус. Допомогу надавали чотирьом постраждалим.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада швидкої виїжджала на місце аварії. Медики обслуговували чотирьох пацієнтів.
Двох постраждалих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. 10-річну дитину – у Волинську обласну дитячу лікарню. Ще один постраждалий відмовився від госпіталізації.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На місці події працювали правоохоронці.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження. Поліцейські оформляли адмінпротокол.
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