Під Луцьком – аварія із постраждалими

сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.



Про це пише інформагентство



Зі слів свідків, на трасі поблизу села Шепель зіткнулися легковик та автобус. Допомогу надавали чотирьом постраждалим.



Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада швидкої виїжджала на місце аварії. Медики обслуговували чотирьох пацієнтів.



Двох постраждалих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. 10-річну дитину – у Волинську обласну дитячу лікарню. Ще один постраждалий відмовився від госпіталізації.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



На місці події працювали правоохоронці.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження. Поліцейські оформляли адмінпротокол.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік села Шепель у Луцькому районі сьогодні, 19 червня,з постраждалими.Про це пише інформагентство Волинські Новини Зі слів свідків, на трасі поблизу села Шепель зіткнулися легковик та автобус. Допомогу надавали чотирьом постраждалим.Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада швидкої виїжджала на місце аварії. Медики обслуговували чотирьох пацієнтів.Двох постраждалих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. 10-річну дитину – у Волинську обласну дитячу лікарню. Ще один постраждалий відмовився від госпіталізації.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На місці події працювали правоохоронці.У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження. Поліцейські оформляли адмінпротокол.

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