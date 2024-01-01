Під Луцьком – аварія із постраждалими

Під Луцьком – аварія із постраждалими
Неподалік села Шепель у Луцькому районі сьогодні, 19 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Про це пише інформагентство Волинські Новини.

Зі слів свідків, на трасі поблизу села Шепель зіткнулися легковик та автобус. Допомогу надавали чотирьом постраждалим.

Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада швидкої виїжджала на місце аварії. Медики обслуговували чотирьох пацієнтів.

Двох постраждалих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. 10-річну дитину – у Волинську обласну дитячу лікарню. Ще один постраждалий відмовився від госпіталізації.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На місці події працювали правоохоронці.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження. Поліцейські оформляли адмінпротокол.

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Теги: ДТП, Волинь
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