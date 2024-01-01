Громада на Волині провела в останню путь Героя Миколу Лук’янюка

Громада на Волині провела в останню путь Героя Миколу Лук’янюка
Сьогодні, 19 червня, село Комарове на Волині потонуло у сльозах та скорботі – прощалися з молодим захисником Миколою Лук’янюком, який останній свій подих віддав рідній країні, захищаючи її вже 10 років.

Про це у фейсбуці повідомила Ратнівська селищна рада.

Попрощатися з Героєм прийшло чи не все село, приїхали побратими, незважаючи на свої бойові поранення, була й кохана. Ніхто не міг стримати сліз, адже Микола був чудовою людиною, надійним другом і товаришем, люблячим сином та братом. Для всіх він був світлим, щирим, усміхненим і завжди веселим.

Село зупинило своє життя. Здавалось, що все навколо в природі затамувало подих. Лиш чути розпачливе болюче зітхання матері, яка втратила свою частинку серця. Частинку, бо виховала шестеро синів-соколів, і серце розривається через те, що ще один син на війні. Здавалось, що й земля стогнала, бо приймає в обійми тіло молодого бійця – сина України.

«Він був воїном-професіоналом. З ним не страшно було йти на бойове завдання, бо знав що повернешся живим. Він з тих, хто був надійним товаришем в бою, любив свою сім’ю, про яку постійно говорив і піклувався. Він той, хто був відданий своїй державі. Ми втратили справжнього Воїна…» - говорив кожен з присутніх побратимів.

Брати полеглого в глибокій скорботі прощалися востаннє з рідним братом, несучи з військовими труну на руках…з дому - в обійми сирої землі - шлях у вічність. Боліло…боліло в кожній клітинці рідних людей, бо втратили свого найдорожчого - брата.

«Він не хотів розповідати де він, що з ним. Ніколи не хизувався досягненнями, хоча нагород за десять років має 12, але про їх я дізналась лише після його смерті, коли відкрила коробку… Беріг мене, бо і фото з служби теж не надсилав. Лише перед загибеллю надіслав…одне фото, ніби прощався, бо не бачила його вже більше року… Він завжди усміхнений, і на останній фото мені теж усміхався…» - з болем і тугою ледве мовила матір захисника.


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Теги: загиблі, війна
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