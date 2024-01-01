У місті на Волині вшанували пам’ять двох Героїв
Сьогодні, 16:18
Сьогодні, 28 червня, у Берестечківському ліцеї урочисто відкрили меморіальні дошки в честь загиблих Героїв випускників закладу.
Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.
Меморіальна дошки присвячені вшануванню пам’яті:
- Бернацького Ігоря Леонідовича — головного сержанта, техніка радіолокаційної системи посадки літаків роти зв’язку та радіолокаційного забезпечення батальйону зв’язку військової частини А 0959, який загинув 28 червня 2023 року поблизу населеного пункту Сторожове Волноваського району Донецької області.
- Прокопчука Леоніда Павловича - солдата оператора відділення РЕБ ІІІ загону спеціального призначення військової частини А 4030, який віддав своє життя за мирну Україну 28 травня 2023 року.
На урочистій церемонії відкриття меморіальних дошок воїнам були присутні рідні, друзі, однокласники, представники влади, педагоги, учні та небайдужі жителі громади.
Урочисте відкриття розпочалось зі звучання Державного Гімну України.
Честь відкрити меморіальні дошки була надана побратимам Ігоря Бернацького та однокласникам Леоніда Прокопчука.
Настоятель Свято-Троїцького собору у Берестечку отець Миколай, настоятель Свято-Георгіївського храму у селі Піски отець Михаїл, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Павло відслужили поминальний молебень та освятили меморіальну дошку.
Зі скорботним словом до присутніх звернувся міський голова Ігор Грудзевич, однокласниця, побратими Ігоря Бернацького та дружина Тетяна, однокласник Леоніда Прокопчука Анатолій Романовський.
Після чого учасники заходу поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам’яті.
«Про втрати завжди говорити важко і боляче, але коли із життя ідуть найкращі, то говорити важко і боляче вдвічі. Ми повинні памʼятати та не забувати яка ціна нашого життя, заради нас вони віддали найдорожче - це своє життя. Допоки ми живі - житиме пам’ять про наших Героїв! Герої не вмирають! Вони будуть жити у пам’яті завжди», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.
Меморіальна дошки присвячені вшануванню пам’яті:
- Бернацького Ігоря Леонідовича — головного сержанта, техніка радіолокаційної системи посадки літаків роти зв’язку та радіолокаційного забезпечення батальйону зв’язку військової частини А 0959, який загинув 28 червня 2023 року поблизу населеного пункту Сторожове Волноваського району Донецької області.
- Прокопчука Леоніда Павловича - солдата оператора відділення РЕБ ІІІ загону спеціального призначення військової частини А 4030, який віддав своє життя за мирну Україну 28 травня 2023 року.
На урочистій церемонії відкриття меморіальних дошок воїнам були присутні рідні, друзі, однокласники, представники влади, педагоги, учні та небайдужі жителі громади.
Урочисте відкриття розпочалось зі звучання Державного Гімну України.
Честь відкрити меморіальні дошки була надана побратимам Ігоря Бернацького та однокласникам Леоніда Прокопчука.
Настоятель Свято-Троїцького собору у Берестечку отець Миколай, настоятель Свято-Георгіївського храму у селі Піски отець Михаїл, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Павло відслужили поминальний молебень та освятили меморіальну дошку.
Зі скорботним словом до присутніх звернувся міський голова Ігор Грудзевич, однокласниця, побратими Ігоря Бернацького та дружина Тетяна, однокласник Леоніда Прокопчука Анатолій Романовський.
Після чого учасники заходу поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам’яті.
«Про втрати завжди говорити важко і боляче, але коли із життя ідуть найкращі, то говорити важко і боляче вдвічі. Ми повинні памʼятати та не забувати яка ціна нашого життя, заради нас вони віддали найдорожче - це своє життя. Допоки ми живі - житиме пам’ять про наших Героїв! Герої не вмирають! Вони будуть жити у пам’яті завжди», - йдеться у повідомленні.
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