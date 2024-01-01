У місті на Волині вшанували пам’ять двох Героїв

Сьогодні, 28 червня, у Берестечківському ліцеї урочисто відкрили меморіальні дошки в честь загиблих Героїв випускників закладу.Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.Меморіальна дошки присвячені вшануванню пам’яті:— головного сержанта, техніка радіолокаційної системи посадки літаків роти зв’язку та радіолокаційного забезпечення батальйону зв’язку військової частини А 0959, який загинув 28 червня 2023 року поблизу населеного пункту Сторожове Волноваського району Донецької області.- солдата оператора відділення РЕБ ІІІ загону спеціального призначення військової частини А 4030, який віддав своє життя за мирну Україну 28 травня 2023 року.На урочистій церемонії відкриття меморіальних дошок воїнам були присутні рідні, друзі, однокласники, представники влади, педагоги, учні та небайдужі жителі громади.Урочисте відкриття розпочалось зі звучання Державного Гімну України.Честь відкрити меморіальні дошки була надана побратимам Ігоря Бернацького та однокласникам Леоніда Прокопчука.Настоятель Свято-Троїцького собору у Берестечку отець, настоятель Свято-Георгіївського храму у селі Піски отець, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отецьвідслужили поминальний молебень та освятили меморіальну дошку.Зі скорботним словом до присутніх звернувся міський голова, однокласниця, побратими Ігоря Бернацького та дружина, однокласник Леоніда ПрокопчукаПісля чого учасники заходу поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам’яті.«Про втрати завжди говорити важко і боляче, але коли із життя ідуть найкращі, то говорити важко і боляче вдвічі. Ми повинні памʼятати та не забувати яка ціна нашого життя, заради нас вони віддали найдорожче - це своє життя. Допоки ми живі - житиме пам’ять про наших Героїв! Герої не вмирають! Вони будуть жити у пам’яті завжди», - йдеться у повідомленні.