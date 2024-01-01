На Волині з 1 липня припинять освітлювати державні автошляхи

На державних автошляхах на Волині із 1 липня припиняють роботу ліній зовнішнього освітлення.Про це у фейсбуці інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.У зв’язку з необхідністю обмеження споживання електричної енергії внаслідок постійних атак рф на енергетичні об’єкти з 1 липня 2024 року припинять роботу ліній зовнішнього освітлення, що розташовані вздовж автомобільних доріг державного значення в межах Волинської області.У темну пору доби освітлюватимуться лише міжнародні автомобільні пункти пропуску та понад сотня пішохідних переходів, що. На автодорогах, що мають по дві смуги руху в одному напрямку, вмикатимуть ліхтарі із настанням сутінків до 24:00.Задля забезпечення безпеки руху пішоходів, вишукуватимемо можливість освітлювати й інші «зебри» в населених пунктах шляхом підключення живлення до окремих електроопор.