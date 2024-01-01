Бурштинська ТЕС повністю знищена і відновленню не підлягає





Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в інтерв’ю радіо Західний полюс.



Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що станцію атакували 12 разів.



Масштаби руйнувань колосальні — ТЕС знищена.



Через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.



Влада області вже звернулася по допомогу до уряду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області після серії російських атак не підлягає відновленню.Про це заявила голова Івано-Франківської ОВАв інтерв’ю радіо Західний полюс.Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що станцію атакували 12 разів.Масштаби руйнувань колосальні —Через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.Влада області вже звернулася по допомогу до уряду.

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