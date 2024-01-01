Бурштинська ТЕС повністю знищена і відновленню не підлягає

Бурштинська ТЕС повністю знищена і відновленню не підлягає
Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області після серії російських атак не підлягає відновленню.

Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в інтерв’ю радіо Західний полюс.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що станцію атакували 12 разів.

Масштаби руйнувань колосальні — ТЕС знищена.

Через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.

Влада області вже звернулася по допомогу до уряду.


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Теги: ракетна атака, росія
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