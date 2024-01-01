Бурштинська ТЕС повністю знищена і відновленню не підлягає
Сьогодні, 18:11
Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області після серії російських атак не підлягає відновленню.
Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в інтерв’ю радіо Західний полюс.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що станцію атакували 12 разів.
Масштаби руйнувань колосальні — ТЕС знищена.
Через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.
Влада області вже звернулася по допомогу до уряду.
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Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в інтерв’ю радіо Західний полюс.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що станцію атакували 12 разів.
Масштаби руйнувань колосальні — ТЕС знищена.
Через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.
Влада області вже звернулася по допомогу до уряду.
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