П’яний водій став винуватцем аварії в Луцьку

У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за. Патрульні працювали на місці події.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Вчора, 25 червня, близько 21:00 патрульні отримали повідомлення про те, що на проспекті Відродження сталася ДТП.Поліцейські на місці зʼясували, що водій автомобіля Daewoo Lanos не надав переваги в русі легковику Renault Megane, який рухався головною дорогою.Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат — 2, 17 проміле.На водія інспектори склали адмінматеріали:- протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУПАП;- протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.