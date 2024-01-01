П’яний водій став винуватцем аварії в Луцьку

П’яний водій став винуватцем аварії в Луцьку
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезого водія. Патрульні працювали на місці події.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Вчора, 25 червня, близько 21:00 патрульні отримали повідомлення про те, що на проспекті Відродження сталася ДТП.

Поліцейські на місці зʼясували, що водій автомобіля Daewoo Lanos не надав переваги в русі легковику Renault Megane, який рухався головною дорогою.

Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат — 2, 17 проміле.

На водія інспектори склали адмінматеріали:

- протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУПАП;
- протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.


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Теги: ДТП, Луцьк
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