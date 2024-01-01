Двоє одеситів на замовлення спецслужб рф підпалювали авто ЗСУ

Правоохоронці повідомили про підозру двом одеситам, які влаштовувалина замовлення спецслужб рф.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури двом одеситам повідомлено про підозру за фактом вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України).За даними слідства, підозрювані на виконання завдань спецслужб рф підпалили автомобіль військового ЗСУ в одному із районів міста.Чоловіки діяли на замовлення ворога з метою порушення громадського порядку, залякування населення та створення хибного інформаційного приводу для пропагандистських медіаресурсів рф щодо діяльності на території Одеси антиукраїнського підпілля.Результат виконаної «роботи» підозрювані знімали на відео, щоб надати замовникам доказ виконання завдання. За знищення однієї автівки російський куратор пообіцяв їм 2 тис доларів США.Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.Досудове розслідування – СБУ.