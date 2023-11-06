Митрополита УПЦ МП з Вінничини, якого засудили за виправдовування злочинів окупантів, обміняли в росію, – ЗМІ

Анатолія Єлецьких, якого в Україні засудили за виправдовування російської агресії, передали росії.



Першою про обмін повідомила російська православна церква, пише



22 червня там заявили, що Єлецьких «звільнили» за клопотанням патріарха РПЦ кирила (володимира гундяєва) у результаті переговорів. «Главком» з посилання на джерела у правоохоронних органах пише, що 22 червня митрополита УПЦ МП доставили до кордону з Білоруссю, де передали його представникам росії.



Адвокат митрополита Ігор Чудовський заявив виданню, що «відбування покарання для хворого на серце митрополита було тотожно смертній карі» і «захист зробив усе можливе, щоб полегшити долю літньої хворої людини та військовослужбовців ЗСУ, які перебували в полоні».



Адвокат заявив, що перша пропозиція про обмін Єлецьких нібито надійшла від СБУ після вироку суду першої інстанції. Окрім того, за даними видання, його обміняли на кількох військовополонених українських захисників, яких утримували в росії. hromadske наразі не вдалося підтвердити цю інформацію — українські представники не коментують питання обмінів до їхнього повного фактичного завершення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополита Тульчинської єпархії УПЦ МП, якого в Україні засудили за виправдовування російської агресії, передали росії.Першою про обмін повідомила російська православна церква, пише Громадське 22 червня там заявили, що Єлецьких «звільнили» за клопотанням патріарха РПЦу результаті переговорів. «Главком» з посилання на джерела у правоохоронних органах пише, що 22 червня митрополита УПЦ МП доставили до кордону з Білоруссю, де передали його представникам росії.Адвокат митрополита Ігор Чудовський заявив виданню, що «відбування покарання для хворого на серце митрополита було тотожно смертній карі» і «захист зробив усе можливе, щоб полегшити долю літньої хворої людини та військовослужбовців ЗСУ, які перебували в полоні».Адвокат заявив, що перша пропозиція про обмін Єлецьких нібито надійшла від СБУ після вироку суду першої інстанції. Окрім того, за даними видання, його обміняли на кількох військовополонених українських захисників, яких утримували в росії. hromadske наразі не вдалося підтвердити цю інформацію — українські представники не коментують питання обмінів до їхнього повного фактичного завершення.

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