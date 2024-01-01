Зухвалий дрифтер на Porsche у Луцьку потрапив на відео

Вчерговезафіксував диспетчер відділу "Центр безпеки міста Луцьк" за допомогою камер відеоспостереження.Про це у фейсбуці пише департамент муніципальної варти Луцької міськради.Водій автомобіля Porsche на транзитній реєстрації здійснив заборонені маневри, а саме дрифт на перехресті вулиць Рівненська та Авторемонтна.«Обурює цинічність таких водіїв, адже здійснюючи такі маневри на дорозі для того аби похизуватися перед друзями, подругами чи колегами, ви створюєте аварійну ситуацію для інших учасників дорожнього руху», - зазначили у муніципальній варті.