На відновлення пошкоджених під час обстрілу Луцька будинків виділили 2,5 мільйони

На відновлення пошкоджених під час обстрілу Луцька будинків виділили 2,5 мільйони
Депутати Луцької міської ради виділили за рахунок резервного фонду бюджету громади 2,5 мільйони гривень на відновлення пошкоджених житлових будинків та господарських споруд у селі Прилуцьке.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Комісія вже провела попередні обстеження пошкоджених об’єктів нерухомості, а до міської ради продовжують надходити заяви від людей про виконання відновлювальних та ремонтних робіт.

Нагадаємо, 22 червня внаслідок ракетної атаки росії у селі Прилуцьке Луцької громади уламки спричинили пожежі і пошкодили цивільні будівлі, один з будинків майже повністю зруйновано, у ще однієї людини згоріли два хліви, а в них – усе господарство.

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Теги: обстріл, війна
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