На відновлення пошкоджених під час обстрілу Луцька будинків виділили 2,5 мільйони
Сьогодні, 14:09
Депутати Луцької міської ради виділили за рахунок резервного фонду бюджету громади 2,5 мільйони гривень на відновлення пошкоджених житлових будинків та господарських споруд у селі Прилуцьке.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Комісія вже провела попередні обстеження пошкоджених об’єктів нерухомості, а до міської ради продовжують надходити заяви від людей про виконання відновлювальних та ремонтних робіт.
Нагадаємо, 22 червня внаслідок ракетної атаки росії у селі Прилуцьке Луцької громади уламки спричинили пожежі і пошкодили цивільні будівлі, один з будинків майже повністю зруйновано, у ще однієї людини згоріли два хліви, а в них – усе господарство.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Комісія вже провела попередні обстеження пошкоджених об’єктів нерухомості, а до міської ради продовжують надходити заяви від людей про виконання відновлювальних та ремонтних робіт.
Нагадаємо, 22 червня внаслідок ракетної атаки росії у селі Прилуцьке Луцької громади уламки спричинили пожежі і пошкодили цивільні будівлі, один з будинків майже повністю зруйновано, у ще однієї людини згоріли два хліви, а в них – усе господарство.
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