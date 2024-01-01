На Волині двоє ухилянтів запаслися дитячими нарукавниками, щоб перепливти Західний Буг

Прикордонники Волинського загону припинилиукраїнсько-польського кордону двома чоловіками.Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Учора, 25 червня, військовослужбовці відділу «Амбуків» отримали інформацію про рух невідомих осіб в бік держрубежу. На цей напрямок одразу виїхала група реагування. Згодом неподалік лісового масиву прикордонний наряд виявив двох чоловіків.Як з'ясували правоохоронці вони планували через річку Західний Буг дістатися Польщі. Правопорушниками виявилися мешканці Волині віком 24 та 29 років. Один з них, аби подолати водну перешкоду, прихопив із собою дитячі нарукавники для плавання.Відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначить суд.