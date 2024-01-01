Затриманий охоронець Тищенка влаштував цирк у суді
Сьогодні, 15:20
Печерський райсуд Києва сьогодні, 26 червня, обирає запобіжний захід охоронцю нардепа Тищенка, якому раніше повідомили про підозру за побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Охоронця звуть Сергій Цубер. Саме його вчора затримала поліція. Цубера підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні.
Ймовірно, це він скрутив ексвійськового і надів на нього кайданки.
ЗМІ із суду передають, що адвокат охоронця Тищенка на засідання не зʼявився.
Цубер кричав, що його судять незаконно, і хотів порізати собі вени.
Засідання відклали на кілька годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Охоронця звуть Сергій Цубер. Саме його вчора затримала поліція. Цубера підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні.
Ймовірно, це він скрутив ексвійськового і надів на нього кайданки.
ЗМІ із суду передають, що адвокат охоронця Тищенка на засідання не зʼявився.
Цубер кричав, що його судять незаконно, і хотів порізати собі вени.
Засідання відклали на кілька годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині віддадуть останню шану Герою Петрові Мазуру
Сьогодні, 15:36
Затриманий охоронець Тищенка влаштував цирк у суді
Сьогодні, 15:20
П’яний водій став винуватцем аварії в Луцьку
Сьогодні, 14:59
На Волині двоє ухилянтів запаслися дитячими нарукавниками, щоб перепливти Західний Буг
Сьогодні, 14:45