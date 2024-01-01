Затриманий охоронець Тищенка влаштував цирк у суді

Печерський райсуд Києва сьогодні, 26 червня, обирає запобіжний захід, якому раніше повідомили про підозру заПро це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Охоронця звуть. Саме його вчора затримала поліція. Цубера підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні.Ймовірно, це він скрутив ексвійськового і надів на нього кайданки.ЗМІ із суду передають, що адвокат охоронця Тищенка на засідання не зʼявився.Цубер кричав, що його судять незаконно, і хотів порізати собі вени.Засідання відклали на кілька годин.