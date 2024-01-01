Затриманий охоронець Тищенка влаштував цирк у суді

Затриманий охоронець Тищенка влаштував цирк у суді
Печерський райсуд Києва сьогодні, 26 червня, обирає запобіжний захід охоронцю нардепа Тищенка, якому раніше повідомили про підозру за побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Охоронця звуть Сергій Цубер. Саме його вчора затримала поліція. Цубера підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні.
Затриманий охоронець Тищенка влаштував цирк у суді

Ймовірно, це він скрутив ексвійськового і надів на нього кайданки.

ЗМІ із суду передають, що адвокат охоронця Тищенка на засідання не зʼявився.

Цубер кричав, що його судять незаконно, і хотів порізати собі вени.

Засідання відклали на кілька годин.


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Теги: суд, вирок
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