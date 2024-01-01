«Охорона Тищенка»: поліція встановила особи зловмисників

Поліція встановила осіб, причетних до катування тау Дніпрі.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Нагадаємо, 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків, яких ЗМІ уже охрестили «охороною Тищенка» завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження - за незаконне позбавлення волі та катування.Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб. Їхні особи поліція встановила. Одного з активних учасників подій затримали.В результаті опрацювання доказів була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях.Зібрані матеріали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за підслідністю були передані до Державного бюро розслідувань, після чого народному депутату було оголошено про підозру. Поліція і надалі продовжить здійснювати оперативний супровід.