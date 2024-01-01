В аварії на Волині постраждала велосипедистка

дорожньо-транспортну пригоду потрапили велосипедистка та молоковоз.



Про це пише інформагентство



Очевидці зазначили, що зіткнулися велосипедистка та молоковоз. Жінка отримала тілесні ушкодження, її швидкою доправили у Ратнівську центральну районну лікарню для обстеження.



Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, велосипедистка, виїжджаючи з другорядної дороги, вʼїхала у молоковоз. Жінку доставили у лікарню, не госпіталізували. Водій молоковоза тверезий. Згодом події буде надано відповідне процесуальне рішення та складено матеріали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Заболоття на Волині употрапили велосипедистка та молоковоз.Про це пише інформагентство Волинські Новини Очевидці зазначили, що зіткнулися велосипедистка та молоковоз. Жінка отримала тілесні ушкодження, її швидкою доправили у Ратнівську центральну районну лікарню для обстеження.Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, велосипедистка, виїжджаючи з другорядної дороги, вʼїхала у молоковоз. Жінку доставили у лікарню, не госпіталізували. Водій молоковоза тверезий. Згодом події буде надано відповідне процесуальне рішення та складено матеріали.

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