В аварії на Волині постраждала велосипедистка

В аварії на Волині постраждала велосипедистка
У селищі Заболоття на Волині у дорожньо-транспортну пригоду потрапили велосипедистка та молоковоз.

Про це пише інформагентство Волинські Новини.

Очевидці зазначили, що зіткнулися велосипедистка та молоковоз. Жінка отримала тілесні ушкодження, її швидкою доправили у Ратнівську центральну районну лікарню для обстеження.

Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, велосипедистка, виїжджаючи з другорядної дороги, вʼїхала у молоковоз. Жінку доставили у лікарню, не госпіталізували. Водій молоковоза тверезий. Згодом події буде надано відповідне процесуальне рішення та складено матеріали.

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Теги: ДТП, Волинь
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