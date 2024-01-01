В аварії на Волині постраждала велосипедистка
Сьогодні, 18:01
У селищі Заболоття на Волині у дорожньо-транспортну пригоду потрапили велосипедистка та молоковоз.
Про це пише інформагентство Волинські Новини.
Очевидці зазначили, що зіткнулися велосипедистка та молоковоз. Жінка отримала тілесні ушкодження, її швидкою доправили у Ратнівську центральну районну лікарню для обстеження.
Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, велосипедистка, виїжджаючи з другорядної дороги, вʼїхала у молоковоз. Жінку доставили у лікарню, не госпіталізували. Водій молоковоза тверезий. Згодом події буде надано відповідне процесуальне рішення та складено матеріали.
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Про це пише інформагентство Волинські Новини.
Очевидці зазначили, що зіткнулися велосипедистка та молоковоз. Жінка отримала тілесні ушкодження, її швидкою доправили у Ратнівську центральну районну лікарню для обстеження.
Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, велосипедистка, виїжджаючи з другорядної дороги, вʼїхала у молоковоз. Жінку доставили у лікарню, не госпіталізували. Водій молоковоза тверезий. Згодом події буде надано відповідне процесуальне рішення та складено матеріали.
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