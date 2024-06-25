Міноборони відцуралося від підтримки продовження терміну для уточнення даних у ТЦК

Міноборони відцуралося від підтримки продовження терміну для уточнення даних у ТЦК
Міністерство оборони України не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.

Про це пише Українська правда з посиланням на лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня.

«У Міністерстві оборони України, в межах компетенції, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додатково опрацьовано проєкт Закону України «Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до еяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних», реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується», - йдеться в документі.
Міноборони відцуралося від підтримки продовження терміну для уточнення даних у ТЦК

Попередній лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 міністр просить залишити без розгляду.

В документі від 24 червня, який був підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначалося, що законопроєкт №11305 підтримується МОУ.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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