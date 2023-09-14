Росіяни використовують дітей як «живий щит» на війні проти України, – Держдеп США





Про це на брифінгу заявила посол США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми Сінді Даєр, пише



Під час звіту Держдепартаменту про торгівлю людьми у світі за 2024 рік, пані посол вказала на тривожні тенденції, пов’язані з росією.



"Ми відстежуємо низку тривожних тенденцій у випадку росії, які викликають занепокоєння. Очевидно, що однією з них є війна Росії проти України і більша вразливість біженців, які тікають від цієї війни, особливо жінок і дітей. Це те, на що ми звертаємо особливу увагу у звіті про торгівлю людьми", — зазначила Даєр.



"Ми також уважно стежимо за російськими військами, зокрема за використанням дітей у військових цілях в Україні. Ми помітили, що надходять повідомлення про те, що дітей змушують виконувати військовий обов'язок, а також служити інформаторами і живими щитами", — заявила Даєр.



Викрадені росією українські діти піддаються надзвичайному ризику торгівлі людьми, у Держдепартаменті закликають рф повернути усіх дітей до своїх родин в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія на війні проти України використовує дітей у воєнних цілях, зокрема, змушує їх до військового обов'язку, а також використовує дітей, як "живий щит" або ж інформаторами.Про це на брифінгу заявила посол США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми, пише LB.ua Під час звіту Держдепартаменту про торгівлю людьми у світі за 2024 рік, пані посол вказала на тривожні тенденції, пов’язані з росією."Ми відстежуємо низку тривожних тенденцій у випадку росії, які викликають занепокоєння. Очевидно, що однією з них є війна Росії проти України і більша вразливість біженців, які тікають від цієї війни, особливо жінок і дітей. Це те, на що ми звертаємо особливу увагу у звіті про торгівлю людьми", — зазначила Даєр."Ми також уважно стежимо за російськими військами, зокрема за використанням дітей у військових цілях в Україні. Ми помітили, що надходять повідомлення про те, що дітей змушують виконувати військовий обов'язок, а також служити інформаторами і живими щитами", — заявила Даєр.Викрадені росією українські діти піддаються надзвичайному ризику торгівлі людьми, у Держдепартаменті закликають рф повернути усіх дітей до своїх родин в Україні.

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