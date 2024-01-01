Унаслідок мінометного обстрілу поліг військовий Петро Мазур із Волині

Унаслідок мінометного обстрілу поліг військовий Петро Мазур із Волині
Підгайцівська громада на Волині втратила ще одного Героя: на війні загинув Петро Мазур з Борохова.

Про це у телеграмі повідомляє Підгайцівська сільрада.

Життя старшого солдата (25.06.1987 р.н.) обірвалося 21 червня 2024 від смертельних поранень внаслідок мінометного обстрілу противника при виконанні завдань із захисту Батьківщини.

Герой мужньо боронив Україну від вересня 2023 року.

Підгайцівська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого захисника.
Унаслідок мінометного обстрілу поліг військовий Петро Мазур із Волині


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Теги: загиблі, війна
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