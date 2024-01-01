Унаслідок мінометного обстрілу поліг військовий Петро Мазур із Волині

Петро Мазур з Борохова.



Про це у телеграмі повідомляє Підгайцівська сільрада.



Життя старшого солдата (25.06.1987 р.н.) обірвалося 21 червня 2024 від смертельних поранень внаслідок мінометного обстрілу противника при виконанні завдань із захисту Батьківщини.



Герой мужньо боронив Україну від вересня 2023 року.



Підгайцівська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого захисника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підгайцівська громада на Волині втратила ще одного Героя: на війні загинувз Борохова.Про це у телеграмі повідомляє Підгайцівська сільрада.Життя старшого солдата (25.06.1987 р.н.) обірвалося 21 червня 2024 від смертельних поранень внаслідок мінометного обстрілу противника при виконанні завдань із захисту Батьківщини.Герой мужньо боронив Україну від вересня 2023 року.Підгайцівська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого захисника.

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