Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Яворського

Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Яворського
Доросинівська громада на Волині попрощалася із загиблим військовослужбовцем, старшим солдатом Віталієм Яворським.

Про це у фейсбуці повідомляє Наш край.

Віталій Яворський (1993 року народження) – мешканець села Щурин, який загинув під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області.

У центрі села Доросині біля Стели Героїв відбулася громадська панахида.

Відспівали Героя священики на подвір'ї рідного дому. Прощання було людним: прийшли рідні, друзі, побратими, військовослужбовці, духовенство, освітяни, медики, працівники сільської ради, небайдужі жителі громади.

З усіма військовими почестями Героя, за життя Указом Президента відзначеного орденом "За мужність" ІІІ ст., поховали на сільському кладовищі. За традицією на кладовищі роздали його весільний коровай.

«Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають… Слава Україні! Героям Слава! Кожен Герой, який загинув, захищаючи рідну землю, – важка втрата для країни і найтяжча – для рідних й близьких, адже вони втрачають частинку себе. Щирі співчуття мамі, бабусі, братові, всій родині, близьким, друзям і побратимам, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати», - зазначили у сільраді.


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Теги: загиблі, війна
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