Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Яворського

загиблим військовослужбовцем, старшим солдатом Віталієм Яворським.



Про це у фейсбуці



Віталій Яворський (1993 року народження) – мешканець села Щурин, який загинув під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області.



У центрі села Доросині біля Стели Героїв відбулася громадська панахида.



Відспівали Героя священики на подвір'ї рідного дому. Прощання було людним: прийшли рідні, друзі, побратими, військовослужбовці, духовенство, освітяни, медики, працівники сільської ради, небайдужі жителі громади.



З усіма військовими почестями Героя, за життя Указом Президента відзначеного орденом "За мужність" ІІІ ст., поховали на сільському кладовищі. За традицією на кладовищі роздали його весільний коровай.



«Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають… Слава Україні! Героям Слава! Кожен Герой, який загинув, захищаючи рідну землю, – важка втрата для країни і найтяжча – для рідних й близьких, адже вони втрачають частинку себе. Щирі співчуття мамі, бабусі, братові, всій родині, близьким, друзям і побратимам, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати», - зазначили у сільраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Доросинівська громада на Волині попрощалася із, старшим солдатомПро це у фейсбуці повідомляє Наш край.Віталій Яворський (1993 року народження) – мешканець села Щурин, який загинув під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області.У центрі села Доросині біля Стели Героїв відбулася громадська панахида.Відспівали Героя священики на подвір'ї рідного дому. Прощання було людним: прийшли рідні, друзі, побратими, військовослужбовці, духовенство, освітяни, медики, працівники сільської ради, небайдужі жителі громади.З усіма військовими почестями Героя, за життя Указом Президента відзначеного орденом "За мужність" ІІІ ст., поховали на сільському кладовищі. За традицією на кладовищі роздали його весільний коровай.«Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають… Слава Україні! Героям Слава! Кожен Герой, який загинув, захищаючи рідну землю, – важка втрата для країни і найтяжча – для рідних й близьких, адже вони втрачають частинку себе. Щирі співчуття мамі, бабусі, братові, всій родині, близьким, друзям і побратимам, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати», - зазначили у сільраді.

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