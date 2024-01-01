Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Яворського
Сьогодні, 16:29
Доросинівська громада на Волині попрощалася із загиблим військовослужбовцем, старшим солдатом Віталієм Яворським.
Про це у фейсбуці повідомляє Наш край.
Віталій Яворський (1993 року народження) – мешканець села Щурин, який загинув під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області.
У центрі села Доросині біля Стели Героїв відбулася громадська панахида.
Відспівали Героя священики на подвір'ї рідного дому. Прощання було людним: прийшли рідні, друзі, побратими, військовослужбовці, духовенство, освітяни, медики, працівники сільської ради, небайдужі жителі громади.
З усіма військовими почестями Героя, за життя Указом Президента відзначеного орденом "За мужність" ІІІ ст., поховали на сільському кладовищі. За традицією на кладовищі роздали його весільний коровай.
«Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають… Слава Україні! Героям Слава! Кожен Герой, який загинув, захищаючи рідну землю, – важка втрата для країни і найтяжча – для рідних й близьких, адже вони втрачають частинку себе. Щирі співчуття мамі, бабусі, братові, всій родині, близьким, друзям і побратимам, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати», - зазначили у сільраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Наш край.
Віталій Яворський (1993 року народження) – мешканець села Щурин, який загинув під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області.
У центрі села Доросині біля Стели Героїв відбулася громадська панахида.
Відспівали Героя священики на подвір'ї рідного дому. Прощання було людним: прийшли рідні, друзі, побратими, військовослужбовці, духовенство, освітяни, медики, працівники сільської ради, небайдужі жителі громади.
З усіма військовими почестями Героя, за життя Указом Президента відзначеного орденом "За мужність" ІІІ ст., поховали на сільському кладовищі. За традицією на кладовищі роздали його весільний коровай.
«Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають… Слава Україні! Героям Слава! Кожен Герой, який загинув, захищаючи рідну землю, – важка втрата для країни і найтяжча – для рідних й близьких, адже вони втрачають частинку себе. Щирі співчуття мамі, бабусі, братові, всій родині, близьким, друзям і побратимам, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати», - зазначили у сільраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Яворського
Сьогодні, 16:29
Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язаних
Сьогодні, 16:10
МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова
Сьогодні, 15:45