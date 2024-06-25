Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язаних





Про це йдеться у документі МОУ, який є в розпорядженні Володимир Ар’єв (фракція "Європейська солідарність").



В документі, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначається, що законопроєкт №11305 підтримується МОУ.



"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", - сказав Ар'єв.



Проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.



Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію.



18 травня документ набув чинності.



Військовозобов‘язані мають оновити дані в ТЦК упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня.



Після чого до військовозобов‘язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони підтримує законопроєкт про збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.Про це йдеться у документі МОУ, який є в розпорядженні УП . Співавтором проєкту закону є(фракція "Європейська солідарність").В документі, який підписаний міністром оборониі оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначається, що законопроєкт №11305 підтримується МОУ."Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", - сказав Ар'єв.Проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.18 травня документ набув чинності.Військовозобов‘язані мають оновити дані в ТЦК упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня.Після чого до військовозобов‘язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію