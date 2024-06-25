Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язаних
Сьогодні, 16:10
Міністерство оборони підтримує законопроєкт про збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.
Про це йдеться у документі МОУ, який є в розпорядженні УП. Співавтором проєкту закону є Володимир Ар’єв (фракція "Європейська солідарність").
В документі, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначається, що законопроєкт №11305 підтримується МОУ.
"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", - сказав Ар'єв.
Проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.
Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію.
18 травня документ набув чинності.
Військовозобов‘язані мають оновити дані в ТЦК упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня.
Після чого до військовозобов‘язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.
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Про це йдеться у документі МОУ, який є в розпорядженні УП. Співавтором проєкту закону є Володимир Ар’єв (фракція "Європейська солідарність").
В документі, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначається, що законопроєкт №11305 підтримується МОУ.
"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", - сказав Ар'єв.
Проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.
Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію.
18 травня документ набув чинності.
Військовозобов‘язані мають оновити дані в ТЦК упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня.
Після чого до військовозобов‘язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.
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