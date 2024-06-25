Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язаних

Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язаних
Міністерство оборони підтримує законопроєкт про збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Про це йдеться у документі МОУ, який є в розпорядженні УП. Співавтором проєкту закону є Володимир Ар’єв (фракція "Європейська солідарність").

В документі, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначається, що законопроєкт №11305 підтримується МОУ.

"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", - сказав Ар'єв.

Проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію.

18 травня документ набув чинності.

Військовозобов‘язані мають оновити дані в ТЦК упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня.
Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язаних

Після чого до військовозобов‘язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Унаслідок мінометного обстрілу поліг військовий Петро Мазур із Волині
Сьогодні, 16:37
Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Яворського
Сьогодні, 16:29
Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язаних
Сьогодні, 16:10
МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова
Сьогодні, 15:45
В озері на Волині втопився юнак
Сьогодні, 15:19
Схожі новини
Росіяни використовують дітей як «живий щит» на війні проти України, – Держдеп США Росіяни використовують дітей як «живий щит» на війні проти України, – Держдеп США
Сьогодні, 16:53
МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова
Сьогодні, 15:45
Українські захисники ліквідували ще майже 1200 окупантів Українські захисники ліквідували ще майже 1200 окупантів
Сьогодні, 10:50
ISW: цивільні у Криму стали жертвами роботи російської ППО, а не націлювання ракети ISW: цивільні у Криму стали жертвами роботи російської ППО, а не націлювання ракети
Сьогодні, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині неповнолітнього мотоцикліста оштрафували за скоєну аварію
Сьогодні, 17:14
 0
Росіяни використовують дітей як «живий щит» на війні проти України, – Держдеп США
Сьогодні, 16:53
 0
Стратегії пошуку роботи для молодих спеціалістів без досвіду
Сьогодні, 16:48
 0
Унаслідок мінометного обстрілу поліг військовий Петро Мазур із Волині
Сьогодні, 16:37
 0
Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Яворського
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8