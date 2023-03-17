МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова

Сергія Шойгу та очільника Генштабу ЗС рф Валерія Герасимова.



Про це повідомляє



Так, їх звинувачують "у ймовірних міжнародних злочинах", вчинених у період щонайменше з 10 жовтня 2022-го до 9 березня 2023-го.



"Є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських збройних сил по українській електроінфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні.



Раніше МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту рф Соколова та командувача дальньої авіації рф Кобилаша.



17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на Марії Львової-Бєлової.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ексміністра оборони рфта очільника Генштабу ЗС рфПро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКС.Так, їх звинувачують "у ймовірних міжнародних злочинах", вчинених у період щонайменше з 10 жовтня 2022-го до 9 березня 2023-го."Є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських збройних сил по українській електроінфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні.Раніше МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту рфта командувача дальньої авіації рф17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті рф

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