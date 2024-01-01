На Волині патрульні їхали розбороняти бійку, а знайшли наркоплантацію

На Волині патрульні їхали розбороняти бійку, а знайшли наркоплантацію
Рослини, ймовірно, наркотичного походження виявили волинські патрульні на виклику.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Ковельскі патрульні отримали виклик про бійку. Прибувши на місце події, інспекторами було врегульовано конфлікт.

Під час складання адміністративних матеріалів на порушника, патрульні помітили на подвір’ї 68 кущів схожих на коноплі. Походження цих рослин жінка пояснити не змогла.

На місце події ми викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме всі обставини події.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила одне із подібних кримінальних правопорушень) ККУ.

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Теги: наркотики, Волинь
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