В окупованому Бердянську дівчина потрапила «на підвал» за українську мову

В окупованому Бердянську дівчина потрапила «на підвал» за українську мову
Росіяни самі визнають, що здійснюють переслідування українськомовних жителів окупованих територій.

Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

Зокрема у мережі активно поширюється відео, на якому російський Z-блогер кирило федоров розповідає, як «здав на підвал» працівницю заправки в окупованому Бердянську, яка заговорила з ним українською мовою. Пропагандист зазначив, що відвіз дівчину до найближчого блокпоста та здав російським військовим, чудово розуміючи, на яку долю прирікає її.

Одного тільки факту, що дівчина, опинившись в окупації, не хоче відмовлятися від своєї національної ідентичності та мови, виявилося достатньо для того, щоб піддати її тортурам та навіть загрозі смерті від рук російських загарбників.

Розповідь російського пропагандиста є черговим свідченням того, що рф здійснює геноцид на окупованих територіях. Попри розповіді про «боротьбу з нацизмом» і «захист російськомовного населення», насправді мета війни, яку розв’язала рф, – це знищення української нації.


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Теги: окупанти, війна
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