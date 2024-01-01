В окупованому Бердянську дівчина потрапила «на підвал» за українську мову

Росіяни самі визнають, що здійснюють переслідування українськомовних жителів окупованих територій.Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.Зокрема у мережі активно поширюється відео, на якому російський Z-блогеррозповідає, як «здав на підвал» працівницю заправки в окупованому Бердянську, яка заговорила з ним українською мовою. Пропагандист зазначив, що відвіз дівчину до найближчого блокпоста та здав російським військовим, чудово розуміючи, на яку долю прирікає її.Одного тільки факту, що дівчина, опинившись в окупації, не хоче відмовлятися від своєї національної ідентичності та мови, виявилося достатньо для того, щобта навіть загрозі смерті від рук російських загарбників.Розповідь російського пропагандиста є черговим свідченням того, що рф здійснює геноцид на окупованих територіях. Попри розповіді про «боротьбу з нацизмом» і «захист російськомовного населення», насправді мета війни, яку розв’язала рф, – це знищення української нації.