Десятки водіїв «швидкої» на Волині стали екстреними медичними техніками

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закінчили тримісячні курси у Волинському медінституті та здобули кваліфікацію "екстрений медичний технік".



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За навчання медики платять самостійно, розповів директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.



Зі слів Володимира Шмаля, з 1 січня 2025 р. фахівці бригади екстреної медичної допомоги повинні мати професійну кваліфікацію "парамедик", а водії мають отримати кваліфікацію "екстрений медичний технік".



"Першими додатковий фах здобули водії санітарного транспорту тих відділень екстреної медичної допомоги, де бракує медичного персоналу. Перекваліфікуватися мають понад 200 водіїв "швидких" та 400 фельдшерів, які мають здобути фах парамедиків. Їхнє навчання триває два роки", — каже Володимир Шмаль.



Випускники навчалися у вільний від чергувань час. Опанували теорію і практику з надання невідкладної медичної та дореанімаційної допомоги, повідомили у Волинській обласній раді.



"Ми дуже старалися в навчанні, бо розуміємо свою відповідальність. Адже тепер фельдшери покладатимуться на наші професійні дії. І ми зробимо все, щоб стати ефективними членами команди", — каже водій бригади №2 Ківерцівського відділення ВОЦЕМДМК Руслан Мороз.



Зі слів виконувачки обов’язків ректора Волинського медінституту Тетяна Пастрик, 27 червня дипломи отримають і перші випускники освітнього курсу "парамедик".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три десятки водіїв Волинського обласного центрузакінчили тримісячні курси у Волинському медінституті та здобули кваліфікацію "екстрений медичний технік".Про це пише Суспільне За навчання медики платять самостійно, розповів директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофЗі слів Володимира Шмаля, з 1 січня 2025 р. фахівці бригади екстреної медичної допомоги повинні мати професійну кваліфікацію "парамедик", а водії мають отримати кваліфікацію "екстрений медичний технік"."Першими додатковий фах здобули водії санітарного транспорту тих відділень екстреної медичної допомоги, де бракує медичного персоналу. Перекваліфікуватися мають понад 200 водіїв "швидких" та 400 фельдшерів, які мають здобути фах парамедиків. Їхнє навчання триває два роки", — каже Володимир Шмаль.Випускники навчалися у вільний від чергувань час. Опанували теорію і практику з надання невідкладної медичної та дореанімаційної допомоги, повідомили у Волинській обласній раді."Ми дуже старалися в навчанні, бо розуміємо свою відповідальність. Адже тепер фельдшери покладатимуться на наші професійні дії. І ми зробимо все, щоб стати ефективними членами команди", — каже водій бригади №2 Ківерцівського відділення ВОЦЕМДМКЗі слів виконувачки обов’язків ректора Волинського медінституту, 27 червня дипломи отримають і перші випускники освітнього курсу "парамедик".

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