Блогер із Дніпра виявився російським шпигуном

Працівники СБУ затримали у Дніпрі інформатора, який «зливав» геолокації ЗСУ у ворожий чат-бот.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала у Дніпрі, який передавав до рф геолокації ЗСУ та публічно закликав до захоплення влади в Україні.Зловмисником виявився 36-річний блогер з обласного центру. Навесні цього року він написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України.Після отримання зворотного зв’язку від окупантів їхній поплічник почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони у Дніпрі.Основну увагу інформатор звертав на місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.Крім того ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуальна інформація про наслідки ворожих «прильотів».Для збору розвідінформації зловмисник їздив по місту та відслідковував потрібні йому локації.Одночасно блогер записував стріми, в яких виступав на підтримку окупаційних угруповань рф та закликав до насильницького захоплення влади в Україні.Деструктивне відео викладав під псевдонімом на власному каналі у відеохостингу Ютуб.Співробітники СБУ своєчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його розвідувально-підривну діяльність і затримали.Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів руху українських військ.Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено чорнові записи, комп’ютер та мобільний телефон, які він використовував для співпраці з окупантами.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:◾ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);◾ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади);◾ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.