Волинянин безкарно поцупив електрику майже на пів мільйона

звільнив від покарання пенсіонера з Волині, який викрав електроенергію вартістю понад 431 тисячу гривень.



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Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Володимиру Войтюку за викрадення 77 949 кВт електричної енергії. Чоловік самостійно підключився до лічильника місцевої компанії та позаобліково споживав електроенергію.



Як йдеться у вироку, у лютому 2022 року Володимир Войтюк, який мав доступ до лічильника товариства з обмеженою відповідальністю «ТЦ Сієна», підключив пристрій випромінювання електромагнітних полів, який дозволив здійснити позаоблікове споживання електричної енергії. У період із лютого 2022 року по березень 2023 року обвинувачений вкрав 77 949 кВт, чим завдав ПрАТ «Волиньобленерго» збитків у 431 438 грн.



У суді Володимир Войтюк свою вину визнав і розкаявся. Просив суворо не карати. Відомо, що чоловік – уродженець села Нужель Ковельського району, пенсіонер, одружений, раніше судимий не був.



«Представник потерпілого на судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого не має», – йдеться у матеріалах справи.



Суддя Андрій Чалий визнав пенсіонера винним за ч. 2 ст. 188-1 ККУ (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання, вчинене у великих розмірах), втім звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судпенсіонера з Волині, який викрав електроенергію вартістю понад 431 тисячу гривень.Про це повідомляє zaxid.net Ковельський міськрайонний суд виніс вирокза викрадення 77 949 кВт електричної енергії. Чоловік самостійно підключився до лічильника місцевої компанії та позаобліково споживав електроенергію.Як йдеться у вироку, у лютому 2022 року Володимир Войтюк, який мав доступ до лічильника товариства з обмеженою відповідальністю «ТЦ Сієна», підключив пристрій випромінювання електромагнітних полів, який дозволив здійснити позаоблікове споживання електричної енергії. У період із лютого 2022 року по березень 2023 року обвинувачений вкрав 77 949 кВт, чим завдав ПрАТ «Волиньобленерго» збитків у 431 438 грн.У суді Володимир Войтюк свою вину визнав і розкаявся. Просив суворо не карати. Відомо, що чоловік – уродженець села Нужель Ковельського району, пенсіонер, одружений, раніше судимий не був.«Представник потерпілого на судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого не має», – йдеться у матеріалах справи.Суддявизнав пенсіонера винним за ч. 2 ст. 188-1 ККУ (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання, вчинене у великих розмірах), втім звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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