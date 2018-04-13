Водій уник покарання за збиття двох людей на блокпосту під Луцьком

Максиму Дудику, який заснув за кермом і в’їхав у блокпост, де перебували військовий та поліцейський – потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження. За скоєне 26-річному водію призначили два роки іспитового терміну.



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Аварія у селі Гірка Полонка Луцького району сталася 9 квітня 2024 року. Максим Дудик, який перебував за кермом Mercedes-Benz Sprinter, заснув за кермом мікроавтобуса і в’їхав у блокпост. У результаті постраждали троє осіб: 35-річна пасажирка автомобіля, а також поліцейський та член добровольчого формування тергромади, які перебували неподалік місця події. Жінка медичної допомоги не потребувала, а двох чоловіків із черепно-мозковими травмами та множинними ранами госпіталізували.



У суді Максим Дудик свою вину визнав. Пояснив, що того дня заснув і врізався у бетонні огородження через втому. Також зазначив, з потерпілими вже примирився та відшкодував їм усі збитки.



Суддя Анатолій Марчук визнав водія винним за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило тяжкі тілесне ушкодження потерпілим), втім звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок, який заснув за кермом і в’їхав у блокпост, де перебували військовий та поліцейський – потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження. За скоєне 26-річному водію призначили два роки іспитового терміну.Про це пише ZAXID.NET Аварія у селі Гірка Полонка Луцького району сталася 9 квітня 2024 року. Максим Дудик, який перебував за кермом Mercedes-Benz Sprinter, заснув за кермом мікроавтобуса і в’їхав у блокпост. У результаті постраждали троє осіб: 35-річна пасажирка автомобіля, а також поліцейський та член добровольчого формування тергромади, які перебували неподалік місця події. Жінка медичної допомоги не потребувала, а двох чоловіків із черепно-мозковими травмами та множинними ранами госпіталізували.У суді Максим Дудик свою вину визнав. Пояснив, що того дня заснув і врізався у бетонні огородження через втому. Також зазначив, з потерпілими вже примирився та відшкодував їм усі збитки.Суддявизнав водія винним за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило тяжкі тілесне ушкодження потерпілим), втім звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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