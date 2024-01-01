З’явилися деталі затримання на хабарі посадовиці із ТЦК на Волині

Військовій ТЦК на Волині, яку600 доларів США хабаря, повідомили про підозру.Про це повідомила пресслужба Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіонуЗа процесуального керівництва прокуратури повідомлено про підозру військовослужбовиці територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).За даними слідства, 42-річна провідна спеціалістка відділення обліку мобілізаційної роботи за гроші обіцяла не створювати штучних перешкод в оновленні облікових даних та продовженні бронювання трьом військовозобов’язаним працівникам державного підприємства критичної інфраструктури.У разі відмови надати хабар цих працівників було б призвано до лав ЗСУ під час мобілізації в період дії правового режиму воєнного стану.Затримали підозрювану у порядку ст. 208 КПК України – під час отримання 600 доларів США неправомірної вигоди.Наразі вирішується питання про обрання для неї міри запобіжного заходу. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Волинській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України.