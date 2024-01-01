З’явилися деталі затримання на хабарі посадовиці із ТЦК на Волині

З’явилися деталі затримання на хабарі посадовиці із ТЦК на Волині
Військовій ТЦК на Волині, яку затримали під час отримання 600 доларів США хабаря, повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

За процесуального керівництва прокуратури повідомлено про підозру військовослужбовиці територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, 42-річна провідна спеціалістка відділення обліку мобілізаційної роботи за гроші обіцяла не створювати штучних перешкод в оновленні облікових даних та продовженні бронювання трьом військовозобов’язаним працівникам державного підприємства критичної інфраструктури.

У разі відмови надати хабар цих працівників було б призвано до лав ЗСУ під час мобілізації в період дії правового режиму воєнного стану.

Затримали підозрювану у порядку ст. 208 КПК України – під час отримання 600 доларів США неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання для неї міри запобіжного заходу. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Волинській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України.

Довідково:

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хабар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водій уник покарання за збиття двох людей на блокпосту під Луцьком
Сьогодні, 16:20
Напад на військових ТЦК під Луцьком: подробиці від поліції
Сьогодні, 16:14
З’явилися деталі затримання на хабарі посадовиці із ТЦК на Волині
Сьогодні, 16:05
ООН продовжила виплати українським пенсіонерам до кінця року: хто отримає допомогу
Сьогодні, 15:45
РНБО: путін кинув виклик Китаю
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
На Волині двох працівниць ТЦК підозрюють в отриманні хабаря На Волині двох працівниць ТЦК підозрюють в отриманні хабаря
20 червень, 22:38
Скасували вирок експосадовцю у Луцьку, якого раніше виправдали у справі про хабар Скасували вирок експосадовцю у Луцьку, якого раніше виправдали у справі про хабар
04 червень, 16:45
На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині
16 травень, 17:38
На Волині 47-річний далекобійник з Польщі пропонував поліцейським хабаря На Волині 47-річний далекобійник з Польщі пропонував поліцейським хабаря
06 травень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Миколою Генелюком
Сьогодні, 17:08
 0
Розтратив зерна на понад 3,4 мільйона: на Волині судитимуть працівника зерносховища
Сьогодні, 16:46
 0
Водій уник покарання за збиття двох людей на блокпосту під Луцьком
Сьогодні, 16:20
 0
Напад на військових ТЦК під Луцьком: подробиці від поліції
Сьогодні, 16:14
 0
З’явилися деталі затримання на хабарі посадовиці із ТЦК на Волині
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8