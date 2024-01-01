З’явилися деталі затримання на хабарі посадовиці із ТЦК на Волині
Сьогодні, 16:05
Військовій ТЦК на Волині, яку затримали під час отримання 600 доларів США хабаря, повідомили про підозру.
Про це повідомила пресслужба Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону
За процесуального керівництва прокуратури повідомлено про підозру військовослужбовиці територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, 42-річна провідна спеціалістка відділення обліку мобілізаційної роботи за гроші обіцяла не створювати штучних перешкод в оновленні облікових даних та продовженні бронювання трьом військовозобов’язаним працівникам державного підприємства критичної інфраструктури.
У разі відмови надати хабар цих працівників було б призвано до лав ЗСУ під час мобілізації в період дії правового режиму воєнного стану.
Затримали підозрювану у порядку ст. 208 КПК України – під час отримання 600 доларів США неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання про обрання для неї міри запобіжного заходу. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Волинській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України.
Довідково:
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомила пресслужба Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону
За процесуального керівництва прокуратури повідомлено про підозру військовослужбовиці територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, 42-річна провідна спеціалістка відділення обліку мобілізаційної роботи за гроші обіцяла не створювати штучних перешкод в оновленні облікових даних та продовженні бронювання трьом військовозобов’язаним працівникам державного підприємства критичної інфраструктури.
У разі відмови надати хабар цих працівників було б призвано до лав ЗСУ під час мобілізації в період дії правового режиму воєнного стану.
Затримали підозрювану у порядку ст. 208 КПК України – під час отримання 600 доларів США неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання про обрання для неї міри запобіжного заходу. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Волинській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України.
Довідково:
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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