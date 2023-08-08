ООН продовжила виплати українським пенсіонерам до кінця року: хто отримає допомогу

ООН продовжила виплати українським пенсіонерам до кінця року: хто отримає допомогу
Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила термін проєкту доплат пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, до грудня 2024 включно.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, пише Економічна правда.

"Ми розуміємо, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко, і що додаткова допомога вкрай потрібна. Завдяки щедрості наших донорів ми раді продовжити нашу грошову підтримку пенсіонерам до кінця року", – повідомила Маріанна Ворд, т.в.о. директора ВПП ООН в Україні.

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3250 грн і проживають на територіях активних або можливих бойових дій та не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. А виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти (для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта").

Довідка. Від серпня 2023 року такою допомогою охоплено більше 421 тис. пенсіонерів, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій. Сукупний обсяг такої підтримки від ВПП ООН – вже понад 1,68 млрд грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсіонери, виплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Напад на військових ТЦК під Луцьком: подробиці від поліції
Сьогодні, 16:14
З’явилися деталі затримання на хабарі посадовиці із ТЦК на Волині
Сьогодні, 16:05
ООН продовжила виплати українським пенсіонерам до кінця року: хто отримає допомогу
Сьогодні, 15:45
РНБО: путін кинув виклик Китаю
Сьогодні, 15:17
Волинян попередили про грозу, град і шквали
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів
08 серпень, 2023, 08:18
У Пенсійному фонді України розповіли, хто може не платити за комуналку У Пенсійному фонді України розповіли, хто може не платити за комуналку
05 червень, 2023, 08:18
Ошукав пенсіонерів на майже 2 мільйони гривень: шахрая на Волині засудили до 11 років тюрми Ошукав пенсіонерів на майже 2 мільйони гривень: шахрая на Волині засудили до 11 років тюрми
08 травень, 2023, 16:00
Понад 250 тисяч пенсіонерів на Волині отримуватимуть підвищені виплати Понад 250 тисяч пенсіонерів на Волині отримуватимуть підвищені виплати
14 березень, 2023, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розтратив зерна на понад 3,4 мільйона: на Волині судитимуть працівника зерносховища
Сьогодні, 16:46
 0
Водій уник покарання за збиття двох людей на блокпосту під Луцьком
Сьогодні, 16:20
 0
Напад на військових ТЦК під Луцьком: подробиці від поліції
Сьогодні, 16:14
 0
З’явилися деталі затримання на хабарі посадовиці із ТЦК на Волині
Сьогодні, 16:05
 0
ООН продовжила виплати українським пенсіонерам до кінця року: хто отримає допомогу
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8