РНБО: путін кинув виклик Китаю

Ескалацією агресивної риторики та «мирними» пропозиціями у формі ультиматуму під час свого азійського турне російський диктаторпоказує світові, що він хоче продовження війни і не піде на переговори, навіть ініційовані Китаєм.Поведінка лідера рф свідчить, що відносини з Пекіном зіпсовані, і це може мати катастрофічні наслідки для путінського режиму, повідомляє у телеграмі Центр протидії дезінформації РНБО.Китай «прийняв» сигнал путіна і вже зараз з’являються повідомлення про припинення Пекіном низки проєктів щодо технологічної співпраці, важливої для москви з метою продовження війни. Альтернативою тут, як і в інших галузях економіки, де протягом років формувалася залежність від Китаю, не може стати ні КНДР, ні В’єтнам.Світ зараз стає свідком величезної геополітичної помилки путіна – він «спалює мости» з останніми впливовими союзниками, остаточно заганяючи росію в ізоляцію.На тлі внутрішнього запиту на завершення війни дії диктатора можуть підірвати його підтримку з боку населення та запустити процес формування реальної опозиції.