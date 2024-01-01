РНБО: путін кинув виклик Китаю

РНБО: путін кинув виклик Китаю
Ескалацією агресивної риторики та «мирними» пропозиціями у формі ультиматуму під час свого азійського турне російський диктатор путін показує світові, що він хоче продовження війни і не піде на переговори, навіть ініційовані Китаєм.

Поведінка лідера рф свідчить, що відносини з Пекіном зіпсовані, і це може мати катастрофічні наслідки для путінського режиму, повідомляє у телеграмі Центр протидії дезінформації РНБО.

Китай «прийняв» сигнал путіна і вже зараз з’являються повідомлення про припинення Пекіном низки проєктів щодо технологічної співпраці, важливої для москви з метою продовження війни. Альтернативою тут, як і в інших галузях економіки, де протягом років формувалася залежність від Китаю, не може стати ні КНДР, ні В’єтнам.

Світ зараз стає свідком величезної геополітичної помилки путіна – він «спалює мости» з останніми впливовими союзниками, остаточно заганяючи росію в ізоляцію.

На тлі внутрішнього запиту на завершення війни дії диктатора можуть підірвати його підтримку з боку населення та запустити процес формування реальної опозиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: політика, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РНБО: путін кинув виклик Китаю
Сьогодні, 15:17
Волинян попередили про грозу, град і шквали
Сьогодні, 15:01
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
Сьогодні, 14:37
На Волині вирішили відтермінувати перенесення пам'ятника радянським військовим
Сьогодні, 14:19
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки
19 червень, 18:21
путін їде на поклін до Кім Чен Ина путін їде на поклін до Кім Чен Ина
18 червень, 12:25
Захищати Саміт миру у Швейцарії будуть 4 тисячі військових Захищати Саміт миру у Швейцарії будуть 4 тисячі військових
04 червень, 12:21
ЗМІ розсекретили результати переговорів путіна і Сі у Пекіні ЗМІ розсекретили результати переговорів путіна і Сі у Пекіні
03 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РНБО: путін кинув виклик Китаю
Сьогодні, 15:17
 0
Волинян попередили про грозу, град і шквали
Сьогодні, 15:01
 0
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
Сьогодні, 14:37
 0
Який стайлер вибрати для завивки волосся: кращі бренди в Україні
Сьогодні, 14:21
 0
На Волині вирішили відтермінувати перенесення пам'ятника радянським військовим
Сьогодні, 14:19
 0
Медіа
відео
1/8