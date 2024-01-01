Волинян попередили про грозу, град і шквали

попередження про небезпечні метеорологічні явища.



Про це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.



У другій половині дня завтра, 22 червня, гроза.



Місцями по області та в Луцьку шквали зі швидкістю 15-20 м/с.



Подекуди град.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському гідрометцентрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікувавПро це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.У другій половині дня завтра, 22 червня, гроза.Місцями по області та в Луцьку шквали зі швидкістю 15-20 м/с.Подекуди град.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському гідрометцентрі.

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