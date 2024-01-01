Волинян попередили про грозу, град і шквали

Волинян попередили про грозу, град і шквали
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.

У другій половині дня завтра, 22 червня, гроза.

Місцями по області та в Луцьку шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Подекуди град.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському гідрометцентрі.
Волинян попередили про грозу, град і шквали

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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