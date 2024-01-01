Волинян попередили про грозу, град і шквали
Сьогодні, 15:01
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.
У другій половині дня завтра, 22 червня, гроза.
Місцями по області та в Луцьку шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
Подекуди град.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському гідрометцентрі.
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Про це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.
У другій половині дня завтра, 22 червня, гроза.
Місцями по області та в Луцьку шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
Подекуди град.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському гідрометцентрі.
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