На Волині вирішили відтермінувати перенесення пам'ятника радянським військовим
Сьогодні, 14:19
Мер Володимира Ігор Пальонка провів зустріч з рідними загиблих та померлих захисників, під час якої обговорили кілька важливих питань.
Про це міський голова повідомив у телеграмі.
Важливо було дізнатись позицію родин щодо перенесення Обеліска слави з площі Героїв, адже дозвіл на це уже отримали. В результаті обговорення зійшлись на думці, що це зробити варто, але після закінчення війни, адже вартість демонтажу, ексгумації могили та перепоховання потягне на чималу суму, яку краще використати на допомогу воїнам.
Порушили на зустрічі і питання встановлення банерів з портретами Героїв у центрі міста. Якщо раніше більшість родин, які і подали таку ідею, підтримували її, то нині частина вважає, що це не часі.
Домовились, що члени родин проведуть щодо цього додаткове голосування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це міський голова повідомив у телеграмі.
Важливо було дізнатись позицію родин щодо перенесення Обеліска слави з площі Героїв, адже дозвіл на це уже отримали. В результаті обговорення зійшлись на думці, що це зробити варто, але після закінчення війни, адже вартість демонтажу, ексгумації могили та перепоховання потягне на чималу суму, яку краще використати на допомогу воїнам.
Порушили на зустрічі і питання встановлення банерів з портретами Героїв у центрі міста. Якщо раніше більшість родин, які і подали таку ідею, підтримували її, то нині частина вважає, що це не часі.
Домовились, що члени родин проведуть щодо цього додаткове голосування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинян попередили про грозу, град і шквали
Сьогодні, 15:01
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
Сьогодні, 14:37
На Волині вирішили відтермінувати перенесення пам'ятника радянським військовим
Сьогодні, 14:19
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 14:05
У Бучі пролунав вибух
Сьогодні, 14:01