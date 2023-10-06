На Волині вирішили відтермінувати перенесення пам'ятника радянським військовим

На Волині вирішили відтермінувати перенесення пам'ятника радянським військовим
Мер Володимира Ігор Пальонка провів зустріч з рідними загиблих та померлих захисників, під час якої обговорили кілька важливих питань.

Про це міський голова повідомив у телеграмі.

Важливо було дізнатись позицію родин щодо перенесення Обеліска слави з площі Героїв, адже дозвіл на це уже отримали. В результаті обговорення зійшлись на думці, що це зробити варто, але після закінчення війни, адже вартість демонтажу, ексгумації могили та перепоховання потягне на чималу суму, яку краще використати на допомогу воїнам.

Порушили на зустрічі і питання встановлення банерів з портретами Героїв у центрі міста. Якщо раніше більшість родин, які і подали таку ідею, підтримували її, то нині частина вважає, що це не часі.

Домовились, що члени родин проведуть щодо цього додаткове голосування.

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Теги: демонтаж, Волинь
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