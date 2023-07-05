У Бучі пролунав вибух

У Бучі пролунав вибух
Поліцейські Київщини встановлюють обставини вибуху в Бучі на Київщині, що пролунав сьогодні, 21 червня.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі.

Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля «КІА» у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вибух, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вирішили відтермінувати перенесення пам'ятника радянським військовим
Сьогодні, 14:19
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 14:05
У Бучі пролунав вибух
Сьогодні, 14:01
Волинянина вдруге засудили за вбивство людини
Сьогодні, 13:33
Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
Троє херсонців загинули, коли намагалися розібрати дрон Троє херсонців загинули, коли намагалися розібрати дрон
19 березень, 13:31
Партизани підірвали штаб партії путіна в Новій Каховці Партизани підірвали штаб партії путіна в Новій Каховці
27 лютий, 14:20
Підсудний забарикадувався і підірвав себе: повідомили деталі вибуху у суді Києва Підсудний забарикадувався і підірвав себе: повідомили деталі вибуху у суді Києва
05 липень, 2023, 21:03
В окупованих Генічеську та Скадовську сталася потужна «бавовна» на складах боєприпасів В окупованих Генічеську та Скадовську сталася потужна «бавовна» на складах боєприпасів
18 червень, 2023, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РНБО: путін кинув виклик Китаю
Сьогодні, 15:17
 0
Волинян попередили про грозу, град і шквали
Сьогодні, 15:01
 0
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
Сьогодні, 14:37
 0
Який стайлер вибрати для завивки волосся: кращі бренди в Україні
Сьогодні, 14:21
 0
На Волині вирішили відтермінувати перенесення пам'ятника радянським військовим
Сьогодні, 14:19
 0
Медіа
відео
1/8