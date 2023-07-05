У Бучі пролунав вибух

Поліцейські Київщини встановлюють обставини вибуху в Бучі на Київщині, що пролунав сьогодні, 21 червня.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі.Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля «КІА» у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав.Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.