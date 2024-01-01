Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених

Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Унаслідок російських обстрілів Донеччини впродовж доби – п’ятеро загиблих і 11 поранених, зокрема дитина.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Ворог завдав по регіону 2107 ударів. армія рф гатила авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ та артилерією.

П’ять ударів росія завдала по місту Миколаївка, застосувавши бомби «УМПБ Д-30СН», ракету «Х-59» і два ударних БПЛА. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали травм.

На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу «КАБ-500» - вбили мирного жителя, ще одну людину поранили.

Розкішне росіяни накрили з РСЗВ «Смерч» - троє мешканців загинули, четверо отримали поранення, серед них – дитина 2009 року народження.

Ще троє осіб постраждали внаслідок ворожих ударів - у Максимільянівці, Північному та селі Миколаївка.

Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених

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Теги: обстріл, війна
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