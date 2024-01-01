Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Сьогодні, 13:22
Унаслідок російських обстрілів Донеччини впродовж доби – п’ятеро загиблих і 11 поранених, зокрема дитина.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Ворог завдав по регіону 2107 ударів. армія рф гатила авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ та артилерією.
П’ять ударів росія завдала по місту Миколаївка, застосувавши бомби «УМПБ Д-30СН», ракету «Х-59» і два ударних БПЛА. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали травм.
На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу «КАБ-500» - вбили мирного жителя, ще одну людину поранили.
Розкішне росіяни накрили з РСЗВ «Смерч» - троє мешканців загинули, четверо отримали поранення, серед них – дитина 2009 року народження.
Ще троє осіб постраждали внаслідок ворожих ударів - у Максимільянівці, Північному та селі Миколаївка.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Ворог завдав по регіону 2107 ударів. армія рф гатила авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ та артилерією.
П’ять ударів росія завдала по місту Миколаївка, застосувавши бомби «УМПБ Д-30СН», ракету «Х-59» і два ударних БПЛА. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали травм.
На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу «КАБ-500» - вбили мирного жителя, ще одну людину поранили.
Розкішне росіяни накрили з РСЗВ «Смерч» - троє мешканців загинули, четверо отримали поранення, серед них – дитина 2009 року народження.
Ще троє осіб постраждали внаслідок ворожих ударів - у Максимільянівці, Північному та селі Миколаївка.
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