Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених

російських обстрілів Донеччини впродовж доби – п’ятеро загиблих і 11 поранених, зокрема дитина.



Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.



Ворог завдав по регіону 2107 ударів. армія рф гатила авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ та артилерією.



П’ять ударів росія завдала по місту Миколаївка, застосувавши бомби «УМПБ Д-30СН», ракету «Х-59» і два ударних БПЛА. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали травм.



На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу «КАБ-500» - вбили мирного жителя, ще одну людину поранили.



Розкішне росіяни накрили з РСЗВ «Смерч» - троє мешканців загинули, четверо отримали поранення, серед них – дитина 2009 року народження.



Ще троє осіб постраждали внаслідок ворожих ударів - у Максимільянівці, Північному та селі Миколаївка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! УнаслідокДонеччини впродовж доби – п’ятеро загиблих і 11 поранених, зокрема дитина.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Ворог завдав по регіону 2107 ударів. армія рф гатила авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ та артилерією.П’ять ударів росія завдала по місту Миколаївка, застосувавши бомби «УМПБ Д-30СН», ракету «Х-59» і два ударних БПЛА. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали травм.На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу «КАБ-500» - вбили мирного жителя, ще одну людину поранили.Розкішне росіяни накрили з РСЗВ «Смерч» - троє мешканців загинули, четверо отримали поранення, серед них – дитина 2009 року народження.Ще троє осіб постраждали внаслідок ворожих ударів - у Максимільянівці, Північному та селі Миколаївка.

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