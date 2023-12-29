У місті на Волині скасували плату карткою за користування ліфтом

проїзд ліфтом електронними картками. З 1 липня цю систему оплати скасовують.



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Станом на початок 2024 року лише чотири міста в Україні продовжували користуватись зчитувальними пристроями за проїзд ліфтом, розповів директор комунального підприємства "Управляюча житлова компанія" Володимирської міської ради Роман Ковальчук.



З його слів, щоб відмовитись від карток є кілька причин:



- система морально застаріла, через що великою проблемою є відсутність запчастин для її ремонту;

- технічно ліфти не розраховані на обладнання для зчитування карток, тому досить часто в споживачів виникали ситуації, коли, зайшовши в ліфт і, маючи поповнену картку, не могли скористатись поїздкою, оскільки її просто не зчитувало;

- зручність для споживачів, адже їм більше непотрібно буде витрачати час для купівлі та поповнення карток;

- окрім цього користування ліфтом стане доступною послугою не тільки для власників карток, а і для інших осіб, в яких відсутня така картка.



Поповнення карток наразі коштує 102 гривні, а нова картка – 132 гривні, каже Роман Ковальчук.



"З 1 липня послуга з техобслуговування ліфта буде включена у перелік комунальних платежів. Вартість залежатиме від квадратури загальної площі квартири і за розміром буде приблизно як теперішнє поповнення картки – у межах 100 грн", — каже посадовець.



Для з'ясування вартості послуги з обслуговування ліфтів індивідуально для кожного багатоквартирного будинку у Володимирі, Роман Ковальчук, радить мешканцям звертатися до голів ОСББ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на Волині мешканці понад 20 років розраховувалися заелектронними картками. З 1 липня цю систему оплати скасовують.Про це пише Суспільне Станом на початок 2024 року лише чотири міста в Україні продовжували користуватись зчитувальними пристроями за проїзд ліфтом, розповів директор комунального підприємства "Управляюча житлова компанія" Володимирської міської радиЗ його слів, щоб відмовитись від карток є кілька причин:- система морально застаріла, через що великою проблемою є відсутність запчастин для її ремонту;- технічно ліфти не розраховані на обладнання для зчитування карток, тому досить часто в споживачів виникали ситуації, коли, зайшовши в ліфт і, маючи поповнену картку, не могли скористатись поїздкою, оскільки її просто не зчитувало;- зручність для споживачів, адже їм більше непотрібно буде витрачати час для купівлі та поповнення карток;- окрім цього користування ліфтом стане доступною послугою не тільки для власників карток, а і для інших осіб, в яких відсутня така картка.Поповнення карток наразі коштує 102 гривні, а нова картка – 132 гривні, каже Роман Ковальчук."З 1 липня послуга з техобслуговування ліфта буде включена у перелік комунальних платежів. Вартість залежатиме від квадратури загальної площі квартири і за розміром буде приблизно як теперішнє поповнення картки – у межах 100 грн", — каже посадовець.Для з'ясування вартості послуги з обслуговування ліфтів індивідуально для кожного багатоквартирного будинку у Володимирі, Роман Ковальчук, радить мешканцям звертатися до голів ОСББ.

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