Колишній посадовець СБУ отримав підозру від ДБР

ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику ГУВБ СБУ у підробці документів для сербського суду.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Він організував підробку офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія.Ще 7 червня 2022 року колишній високопосадовецьз території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт "Прешево", приховавши від митного контролю майно та гроші.У нього було виявлено:- € 592 990,- $ 120 102,- два смарагди.Він пересувався на легковому автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині.Все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль» та у Службі безпеки України.Він був затриманий сербськими правоохоронцями, оскільки порушив приписи ст. 86 Закону Республіки Сербія «Про запобігання відмиванню коштів» та ст. 12 Закону Республіки Сербія «Про митну справу».Аби уникнути відповідальності експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна.Він вступив у злочинну змову з іншими особами та організував виготовлення підроблених офіційних документів. Зокрема, договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою. А також акт надання коштів до Договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою.Після отримання від спільників пакета фальшивих документів, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш.Однак у взаємодії з правоохоронними органами Сербії слідчі ДБР та прокуратури довели факт підробки цих документів та передали їх сербському суду.