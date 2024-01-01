«Наступ з білорусі»: ru-пропаганда хоче викликати паніку

Ворожа пропаганда активізувала інформаційну кампанію з нагнітанняПро це у телеграмі інформує Центр протидії дезінформації РНБО.Сьогодні міноборони білорусі оголосило про раптову перевірку готовності військ. Незадовго до цього російські TG-канали активно поширювали повідомлення від білоруських прикордонників про нібито стягування Україною військової техніки та особового складу до кордону.Таким чином ворог намагається вчергове розіграти карту «загрози з білорусі». Та насправді на сьогодні ця загроза є більше інформаційною, ніж військовою. Активність військ у білорусі ретельно відстежується нашою розвідкою. На кордоні зберігається загроза ДРГ, однак у ворога зараз немає ресурсів на цьому напрямку для нового наступу на Україну. Водночас українські Сили оборони готові до будь-яких провокацій з білоруської території.Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони, на кордоні з білоруссю наразі немає серйозних загроз.«російський особовий склад у білорусі виконує роль ДРГ. І у випадку заходу цих ДРГ на нашу територію, їх, звісно ж, будуть знищувати», – наголосив він.Імітуючи загрозу з боку білорусі, ворог намагається викликати паніку та дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві. Також противник має на меті відтягнути українські сили з інших ділянок фронту.