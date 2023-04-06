Звільняли Херсонську та Запорізьку області: в ОК «Захід» прокоментували напад на військовослужбовців ТЦК у Луцьку
Сьогодні, 12:27
У Луцьку на військовослужбовців напали з газовим балончиком.
Інформацію підтвердили у ОК "Захід".
"Сьогодні вранці, 21 червня, військовослужбовців, що приймали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП.
Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що особи, які так героїчно кидались на діючих військових вже встановлені та понесуть жорстоке покарання.
"Також хочемо звернутись до всіх охочих погратись з газовими балончиками: вже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину.
Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів", - зазначають у командуванні.
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Інформацію підтвердили у ОК "Захід".
"Сьогодні вранці, 21 червня, військовослужбовців, що приймали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП.
Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що особи, які так героїчно кидались на діючих військових вже встановлені та понесуть жорстоке покарання.
"Також хочемо звернутись до всіх охочих погратись з газовими балончиками: вже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину.
Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів", - зазначають у командуванні.
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