Звільняли Херсонську та Запорізьку області: в ОК «Захід» прокоментували напад на військовослужбовців ТЦК у Луцьку

на військовослужбовців напали з газовим балончиком.



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"Сьогодні вранці, 21 червня, військовослужбовців, що приймали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП.



Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що особи, які так героїчно кидались на діючих військових вже встановлені та понесуть жорстоке покарання.



"Також хочемо звернутись до всіх охочих погратись з газовими балончиками: вже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину.



Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів", - зазначають у командуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ЛуцькуІнформацію підтвердили у ОК "Захід"."Сьогодні вранці, 21 червня, військовослужбовців, що приймали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП.Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що особи, які так героїчно кидались на діючих військових вже встановлені та понесуть жорстоке покарання."Також хочемо звернутись до всіх охочих погратись з газовими балончиками: вже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину.Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів", - зазначають у командуванні.

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