Звільняли Херсонську та Запорізьку області: в ОК «Захід» прокоментували напад на військовослужбовців ТЦК у Луцьку

Звільняли Херсонську та Запорізьку області: в ОК «Захід» прокоментували напад на військовослужбовців ТЦК у Луцьку
У Луцьку на військовослужбовців напали з газовим балончиком.

Інформацію підтвердили у ОК "Захід".

"Сьогодні вранці, 21 червня, військовослужбовців, що приймали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП.

Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особи, які так героїчно кидались на діючих військових вже встановлені та понесуть жорстоке покарання.

"Також хочемо звернутись до всіх охочих погратись з газовими балончиками: вже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину.

Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів", - зазначають у командуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Напад, ТЦК, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То може військовим треба виконувати Статут ЗСУ і застосовувати зброю до нападників?
Злодійкувати бидло нахабніє на очах.
Відповісти
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині скасували плату карткою за користування ліфтом
Сьогодні, 13:04
Колишній посадовець СБУ отримав підозру від ДБР
Сьогодні, 12:39
Звільняли Херсонську та Запорізьку області: в ОК «Захід» прокоментували напад на військовослужбовців ТЦК у Луцьку
Сьогодні, 12:27
«Наступ з білорусі»: ru-пропаганда хоче викликати паніку
Сьогодні, 12:20
46-річний волинянин скоїв наїзд на патрульного, протягнувши його кілька метрів
Сьогодні, 12:02
Схожі новини
На Волині чоловік під час конфлікту з працівниками ТЦК напав на військового та порізав себе ножем На Волині чоловік під час конфлікту з працівниками ТЦК напав на військового та порізав себе ножем
21 березень, 20:45
Побили перехожого і вкрали 3 тисячі: двоє волинян втрапили за ґрати на 8 років Побили перехожого і вкрали 3 тисячі: двоє волинян втрапили за ґрати на 8 років
06 квітень, 2023, 17:00
У під'їзді луцького будинку на чоловіка напали грабіжники У під'їзді луцького будинку на чоловіка напали грабіжники
18 липень, 2022, 15:27
Намагався душити: у луцькому супермаркеті затримали злодія, який накинувся на продавчинь. ВІДЕО Намагався душити: у луцькому супермаркеті затримали злодія, який накинувся на продавчинь. ВІДЕО
19 січень, 2022, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина вдруге засудили за вбивство людини
Сьогодні, 13:33
 0
Моторошні фото обстрілів Донеччини: 5 загиблих, 11 поранених
Сьогодні, 13:22
 0
У місті на Волині скасували плату карткою за користування ліфтом
Сьогодні, 13:04
 0
Колишній посадовець СБУ отримав підозру від ДБР
Сьогодні, 12:39
 0
Звільняли Херсонську та Запорізьку області: в ОК «Захід» прокоментували напад на військовослужбовців ТЦК у Луцьку
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8