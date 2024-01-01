У Луцьку напали на військовослужбовців ТЦК

накинувся на представників ТЦК.



Про це пише



У Луцьку на вулиці Заньковецької хлопець напав на військовослужбовців ТЦК.



За даними видання, молодик напав із газовим балончиком.



Пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук підтвердила цей інцидент.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Невідомий зловмисник на вулиці Заньковецької в обласному центріПро це пише ВСН У Луцьку на вулиці Заньковецької хлопець напав на військовослужбовців ТЦК.За даними видання, молодик напав із газовим балончиком.Пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СПпідтвердила цей інцидент.Деталі – згодом.

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