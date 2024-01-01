У Луцьку напали на військовослужбовців ТЦК

У Луцьку напали на військовослужбовців ТЦК
Невідомий зловмисник на вулиці Заньковецької в обласному центрі накинувся на представників ТЦК.

Про це пише ВСН.

У Луцьку на вулиці Заньковецької хлопець напав на військовослужбовців ТЦК.

За даними видання, молодик напав із газовим балончиком.
У Луцьку напали на військовослужбовців ТЦК

Пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук підтвердила цей інцидент.

Деталі – згодом.

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Теги: ТЦК, Волинь
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