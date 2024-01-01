Понад 1000 окупантів знищили захисники за добу





Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 531 980 (+1060) осіб,



- танків ‒ 8001 (+14) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,



- артилерійських систем – 14106 (+54) од,



- РСЗВ – 1106 (+1) од,



- засоби ППО ‒ 861 (+2) од,



- літаків – 359 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),



- крилаті ракети ‒ 2298 (+0),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,



- спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку вторгнення росія втратила близько 531 980 чоловік.Як інформує Генштаб,- особового складу ‒ близько 531 980 (+1060) осіб,- танків ‒ 8001 (+14) од,- бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,- артилерійських систем – 14106 (+54) од,- РСЗВ – 1106 (+1) од,- засоби ППО ‒ 861 (+2) од,- літаків – 359 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),- крилаті ракети ‒ 2298 (+0),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,- спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).

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