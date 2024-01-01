Понад 1000 окупантів знищили захисники за добу
Сьогодні, 11:10
Від початку вторгнення росія втратила близько 531 980 чоловік.
Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 531 980 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8001 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,
- артилерійських систем – 14106 (+54) од,
- РСЗВ – 1106 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 861 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),
- крилаті ракети ‒ 2298 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).
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Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 531 980 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8001 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,
- артилерійських систем – 14106 (+54) од,
- РСЗВ – 1106 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 861 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),
- крилаті ракети ‒ 2298 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).
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